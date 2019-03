Sif har bevidst fået børn i en deleordning: Kalder sig en moderne skøge

Hun er single, uddannet læge og i gang med en uddannelse som speciallæge, og så har hun på to år fået to børn med to forskellige mænd.

Det lyder alt sammen mere rodet, end det er. Sif Schou har nemlig valgt det hele selv, helt bevidst.

Børnene Emily og lillebror Isak har hun med hver deres far - Simon og Bruno, der er homoseksuelle og gift med hinanden.

Sif har selv insemineret sig med sæd fra de to mænd. Begge gange er hun blevet gravid efter første forsøg. Forældre-trioen bor i dag sammen i en villa i Brabrand.

- Nogle gange kalder jeg mig en moderne skøge, fordi jeg har fået to børn med to forskellige mænd på meget kort tid. Men det er jo selvvalgt, og det er jo trods alt en sammenhængende familie. Det er ikke to fremmede mænd, og heller ikke to mænd, der ikke kender hinanden, siger Sif Schou.

Lige nu bor regnbuefamilien sammen, men når Sif’s barselsorlov er slut, flytter hun i egen lejlighed 1200 meter fra fædrene. På det tidspunkt træder en deleordning i kraft, så de skiftes til at have børnene en uge ad gangen.

- Frirummet gør mig til en bedre mor

At Sif Schou har født sine to børn direkte ind i en deleordning er et helt bevidst valg.

- Jeg har vidst, siden jeg var i 20erne, at jeg gerne ville være en del af en regnbuefamilie. På den måde behøver jeg ikke at gå på kompromis hverken med min karriere som læge eller min rolle som mor. Det her tilgodeser begge dele, siger hun og tilføjer:

- Jeg vil være en bedre mor for mine børn, ved at have det frirum som en deleordning giver, fordi jeg så er 100 procent på, når jeg har dem og kan lade op, når de er hos deres fædre. I den uge kan jeg så gå all in på min karriere.

Hun understreger, at det bliver en blød overgang hele tiden med fokus på, hvordan børnene har det.

- Jeg har det da også lidt svært med, at vi har planlagt at skille vores børn på den måde, men jeg tror godt, de kan være i det. Vi er jo venner og kan sætte os ned og snakke om det, og hvis børnene ikke trives i det, så må vi lave det om. Bliver det for hårdt for mig i den uge, jeg ikke har Emily og Isak, kan jeg altid skrive, om jeg må komme til aftensmad og hjælpe med at putte børnene, siger hun.

Sammen med fædrene har Sif Schou lavet både et testamente og en kontrakt på, hvordan deres samarbejde omkring de to børn skal være.

- Vi skal altid holde jul sammen og holde mindst en uges sommerferie sammen. Derudover bliver der planlagte familiedage – for eksempel har vi aftalt, at vi den sidste søndag i hver måned vil lave noget sammen som familie. PÅ den måde kommer børnene til at opleve os som en samlet familie modsat skilsmisseforældre, hvor alting foregår separat, siger hun.

Sif Schou vil gerne ud med det budskab, at en regnbuefamilie kan være en mulighed og et alternativ for singlemødre.

- Der er ikke noget galt med at være alenemor, men det kunne være fedt, hvis flere valgte min løsning. Så ville der være mange mænd derude, som drømmer om at blive fædre, der kunne blive det, siger hun.