Sæbe – hvad er det? Unge sløser med rengøringen

Der er ikke det, som vand og lidt knofedt ikke kan fjerne. Og så alligevel. Bakterierne fjernes altså bedst med lidt sæbe. Det har de unge lidt svært ved at forstå.

Der er ikke rigtig nogen undskyldning, for dårlig hygiejne er en af de mest afgørende årsager til, at smitsomme sygdomme spredes. Helle Fabiansen, administrerende direktør, Kosmetik- og Hygiejnebranchen

En ny undersøgelse fra Kosmetik- og Hygiejnebranchen viser, at 39 procent af de unge kun får rengjort køkkenbordet med rengøringsmiddel én gang om ugen eller sjældnere, mens toiletterne hos 18 procent af de unge får kun en tur med et rengøringsmiddel én gang om måneden eller sjældnere.

- Vores undersøgelser tegner et billede af, at de unge tager meget let på rengøringen derhjemme. Der er mange ting, man skal have styr på, når man flytter hjemmefra og skal lære at stå på egne ben. Men det er også vigtigt, at de unge prioriterer rengøringen, så de får bugt med de bakterier, der i værste fald kan gøre dem eller deres gæster syge, udtaler administrerende direktør i Kosmetik- og Hygiejnebranchen, Helle Fabiansen, i en pressemeddelelse.

Husk nu håndsæben

Undersøgelsen, der er lavet blandt 1.000 personer i alderen 18-32 år, viser også, at det kniber med hygiejnen, når det kommer til toiletbesøg.

27 procent svarer, at det ikke er altid, de bruger håndsæben, når de har besøgt toilettet. Det kan være en farlig vane.

- Sæben skal bruges hver gang, man har været på toilettet. Der er ikke rigtig nogen undskyldning, for dårlig hygiejne er en af de mest afgørende årsager til, at smitsomme sygdomme spredes, siger Helle Fabiansen.

En ny kampagne skal lære de unge vigtigheden af at holde en god hygiejne, så bakterierne og smittefaren kan holdes på et minimum.