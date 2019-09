Sådan gør du hvis du møder en spøgelsesbilist

Det er formentlig mange bilisters værste mareridt.

Pludselig at opdage, at en bil med høj fart kommer kørende mod én på motorvejen, så man kun har ganske få sekunder til at overveje, hvordan man undgår et sammenstød.

Natten til lørdag blev der meldt om en spøgelsesbilist på motorvejen mellem Silkeborg og Ikast. Heldigvis kom ingen til skade, idet bilisten formentlig selv fandt ud af at få vendt bilen.

Men hvad gør man, hvis man møder en spøgelsesbilist - eller hvis man selv er kommet ind på motorvejen i forkert retning? Her følger de officielle råd fra Vejdirektoratet.

GODE RÅD FRA VEJDIREKTORAT OM SPØGELSESBILISTER * Hvis du ser en spøgelsesbilist, skal du kontakte alarmcentralen på telefon 112 hurtigst muligt. Politiet tager omgående hånd om problemet, sørger for at medierne informeres, så alle trafikanter advares, og underretter relevante myndigheder, herunder Vejdirektoratets Trafik Center. * Kommer spøgelsesbilisten kørende imod dig på motorvejen, skal du holde til højre. Spøgelsesbilisten tror typisk, at han befinder sig på en tosporet landevej og vil i de fleste tilfælde holde til højre i hans retning - dvs. køre i din overhalingsbane. * Undgå at overhale, og sæt farten ned - men husk samtidig at tilpasse hastigheden, så medtrafikanterne ikke begynder at overhale. * Hvad gør jeg, hvis jeg selv er kommet ind på motorvejen i forkert retning? Stands hurtigst muligt bilen, tænd havariblinket og prøv at få køretøjet så langt op mod autoværnet som muligt. Kontakt herefter alarmcentralen på 112.

Kilde: Vejdirektoratet

VIDEO: Se et interview om spøgelsesbilister med vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi: