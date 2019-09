Så skete det igen: Spøgelsesbilist på motorvejen

Så skete det igen.

Klokken 00.47 natten til lørdag blev der meldt om en spøgelsesbilist - altså en bil der kørte i den forkerte retning - på motorvejen ved Silkeborg.

Meldingen gik på en bil, der kørte mod vest i det østgående spor på strækningen mellem Silkeborg og Ikast.

Midt- og Vestjyllands Politi fik med få minutters mellemrum to opkald fra trafikanter, der havde set spøgelsesbilisten.

Vedkommende har formentlig selv fundet ud af, at den var helt gal. Jens Claumarch, vagtchef

- Vi sendte en patrulje ud og gennemkørte strækningen, men uden at finde bilisten. Vedkommende har formentlig selv fundet ud af, at den var helt gal, siger vagtchef Jens Claumarch og understreger, at der ikke er meldt om ulykker i forbindelse med den livsfarlige kørsel.

19 anmeldelser i Midt- og Vestjylland i år

Selv om myndighederne gør meget for at forbedre sikkerheden, sker det med jævne mellemrum, at bilister får forvildet sig ind på motorvejen i den forkerte retning.

Midt- og Vestjyllands Politi har i år registreret 19 sager om spøgelsesbilister, og på landsplan var der ifølge Vejdirektoratet sidste år 107 sager.

Men hvorfor går det galt? Ifølge Jens Claumarch kan faktorer som spiritus, træthed, uopmærksomhed og alderdom være nogle af forklaringerne.

Der er også eksempler på bilister, der er på vej ind på motorvejen i den rigtige retning og så laver en u-vending.

Det var præcis, hvad Hans Højen Andersen fra Viby ved Aarhus oplevede, da han den 6. juli kørte på motorvejen mod Holstebro. En 82-årig mand, der var på vej ud på motorvejen, svingede pludselig skarpt til venstre, og Hans Højen Andersen undgik kun med nød og næppe et sammenstød.

På optagelserne fra hans dashcam - et videokamera der filmer trafikken - kunne man se, hvor det var på at gå galt.

ANTAL AF INDRAPPORTEREDE SPØGELSESBILISTER 2007: 160

2008: 192 2009: 163

2010: 198 2011: 157 2012: 166 2013: 131 2014: 148 2015: 103 2016: 145 2017: 163 2018: 107 Kilde: Vejdirekoratet

