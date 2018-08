Rumænere dømt for tricktyveri mod 78-årig kvinde

Politiets døgnrapporter indeholder ofte anmeldelser om tricktyverier mod ældre, men efter en hurtig indsats fra politiet i Silkeborg er der nu tre færre tricktyve på fri fod.

Sagen drejer sig om tre rumænere, der i tirsdags blev anholdt i Silkeborg for at stjæle en taske fra en 78-årig kvinde og herefter uden held at forsøge at hæve penge på hendes dankort.

De tre rumænske mænd på 34, 40 og 45 år blev onsdag fremstillet ved retten i Viborg, hvor de fik en straksdom på 60 dages ubetinget. Dertil kommer, at de blev udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

- Det er altid rart at opklare tyverisager, men det her er sådan en sag, der er ekstra god at få sat flueben ved. Det er efter min mening usselt at udnytte ældre mennesker på den måde, siger politikommissær John Toft fra lokalpolitiet i Silkeborg.

Holdt øje med udenlandsk bil

Det var politiets flexpatrulje, der anholdt de tre udenlandske mænd, og det skete faktisk, før tyveriet af dankortet blev anmeldt.

Patruljen holdt øje med en udenlandsk bil og fulgte efter en af mændene i bilen, da han gik hen mod en hæveautomat i Silkeborg og forsøgte at hæve penge på dankortet.

Manden kunne ikke forklare, hvorfor han gik rundt med en ældre kvindes dankort, og i bilen fandt betjentene senere den ældre kvindes taske.

Det viste sig, at den var blevet stjålet, da hun var på indkøb i en dagligvarebutik på Nørrevænget i Silkeborg.

