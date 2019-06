Rødt flertal i Folketinget giver nyt håb for regionerne

Den nye politiske virkelighed efter valget kan give fornyet liv til regionerne.

I januar præsenterede daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen et sundhedsudspil, hvor regionerne skulle nedlægges og hvor seks milliarder kroner blev sat af til et 'ekstraordinært løft' af det nære sundhedsvæsen.

Men med et solidt rødt flertal efter valget tyder alt på, at regionerne nu får lov til at bestå.

- Vi ønsker selvfølgelig at leve op til de løfter, vi har givet, og det har været, at vi ikke ønsker en ny centralisering af sundhedsvæsenet, men at vi bevarer lokale folkevalgte, der står til ansvar for sundhedspolitikken over for borgerne, siger folketingsmedlem Mogens Jensen (S).

Håber på flere penge til regionerne

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) håber, at der med det nye røde flertal bestående af SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Anders Kühnaus eget parti, Socialdemokratiet, kan komme ro omkring regionernes fremtid.

- Nu har man forsøgt fra borgerlig side ved de sidste to valg at gå til valg på at nedlægge regionerne, og hver gang har vælgerne sagt, at det synes de er en dårlig idé, og de har valgt et andet flertal ind, der gerne vil bevare regionerne. Så nu håber jeg at man endegyldigt fra hele Folketingets side vil bakke op om regionerne, så vi kan få ro til at udvikle sundhedsområdet, siger han.

Udover at Anders Kühnau har et ønske til det nye røde flertal på Christiansborg om at bevare regionerne, så håber han også, at de vil gå sammen om at give flere penge til sundhedsvæsenet – herunder Region Midtjylland.

- Danske Regioner går ind til økonomiforhandlingerne med et håb om, at vi kan få en vækst i sundhedssektoren på to procent. Det er det, der skal til for, at vi kan fortsætte med at give det tilbud, vi giver i dag. Alt under det vil betyde forringelser, som dem vi ser i Skejby i dag, siger han.