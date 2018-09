Region afholder krisemøde: Samarbejde skal tilbage på sporet

Det var formand for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S), der havde indkaldt til møde, efter at medarbejderne i samarbejdsudvalget torsdag forlod et andet møde i protest.

- Det her møde løser ikke alting, men jeg håber det bliver starten på en proces, hvor vi får det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledelse tilbage på sporet igen, sagde Anders Kühnau inden mødet.

Medarbejderne føler sig utrygge efter hospitalsdirektør Lars Dahl.

Læs også Regionrådsformand: Medarbejderne må sige, hvad de vil

Pedersen og sygeplejefaglig direktør Tove Kristensen i mandags blev fyret fra Hospitalsenhed Midt med øjeblikkelig virkning.

- Det har gennem nogen tid føltes som om, der var mindre og mindre tillid ude i organisationen, og medarbejderne har været utrygge ved at sige deres holdninger. lyder det fra Anja Laursen, der er kredsformand for Dansk Sygeplejeråd og næstformand for regionens MED-udvalg.

Læs hele den fælles udtalelse her.

Krisemøde med én dagsorden

Fredagens møde havde kun en ting på dagsordenen, nemlig samarbejdsklimaet i regionen. Ifølge medarbejdere har de i længere tid følt, at der var mindre og mindre tillid ude i organisationen, og de har været utrygge ved at sige deres holdninger.

00:29 VIDEO: Se et interview med regionsrådsformand Anders Kühnau (S) efter dagens møde. Luk video

- Vi har ikke koncentrereret os om opsigelsen, men processen, og det er processen der har været helt gal, og hvor medarbejderne igen bliver utrygge og tænker, hov - hvad skete der her, siger Jette Ohlsen, Sektorformand for FOA og medlem af regionens MED-udvalg.

Læs også Sygehusansatte udvandrer fra møde: Må vi overhovedet sige noget?

Og utrygheden har stået på længe. Det erkender regionsrådsformanden.

- Det er ikke noget, der er kommet fra den ene dag til den anden. Det er reelt set noget, der har været undervejs i formentlig flere år, og nu er vi så nået dertil, fordi der er sket nogle afskedigelser i mandags, som personalet reagerer kraftigt på. Det giver noget utryghed, og det lytter jeg selvfølgelig til og indkalder til møde, siger Anders Kühnau.

Læs også Hospitalsledelse fyret med øjeblikkelig virkning

På mødet besluttede parterne at indlede en proces, der skal styrke samarbejdet og tilliden i regionen.

- Vi har haft en drøftelse af, at man fremadrettet skal kunne være i dialog med hinanden, og vi skal styrke samarbejdet yderligere, siger Anja Laursen efter mødet.

- Vi har lavet en fælles udtalelse. Nogle fælles indsatsområder, som vi gerne vil have fokus på, og så har vi aftalt at vi mødes igen, så vi får en proces, og vi kan gå genskabt det gode samarbejde mellem regionens ledelse og medarbejdere, siger Anders Kühnau.

Parterne mødes igen på tirsdag.

Læs hele den fælles udtalelse her.