Polske mænd anholdt i Audi fyldt med værktøj – kan hænge sammen med flere indbrud

To polske mænd er natten til søndag blevet anholdt af politiet.

De to mænd blev anholdt i en sort Audi med tyske nummerplader, hvor politiet fandt en masse elektrisk værktøj. De genstande, som politiet fandt i Audien, stammer blandt andet fra indbrud på en lagerplads i Silkeborg.

Det oplyser vagtchef Lars Even fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han fortæller, at tyvekosterne formentlig er taget fra varebiler eller værksteder, og derfor kan der være sammenhæng mellem anholdelsen af disse to mænd og flere indbrud i netop varebiler på det seneste.

- Jeg mener at have hørt, at der har været en sort Audi, der er dukket op flere steder i forbindelse med indbruddene. Det kunne jo godt være, at vi er heldige at have fat i gerningsmændene. Det kan vi håbe på, siger vagtchefen.

Det er nu op til den videre efterforskning at fastslå, om det elektriske værktøj, som de to mænd blev anholdt i besiddelse af, også er det værktøj, der er blevet stjålet fra flere varevogne.

Til at fastslå dette vil der se på, om værktøjet er blevet mærket, og der vil blive talt med de forurettede håndværkere.

De to polske mænd blev søndag fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Viborg. Her blev de begge varetægtsfængslet i fire uger.

Overtrædelse af våbenloven

Det er ikke kun det mulige tyveri af elektrisk håndværk, som de to polske mænd søndag fremstilles i grundlovsforhør for.

Da de blev stoppet i den sorte Audi, var de også i besiddelse af to pebersprays og en dolk.

Det gør, at de også bliver sigtet for overtrædelse af våbenloven.