Politikere sortlister Danske Bank

Skandalen om hvidvask i Danske Bank fylder nu så meget, at flere politikere i Region Midtjylland mener, at regionen ikke længere bør være kunde i banken.

- For mig at se ville det være helt ude i hegnet, at vi som region indgår en samarbejdsaftale med Danske Bank, siger Christian Møller Nielsen, der er regionsrådsmedlem for Venstre i Region Midtjylland.

Reaktionen kommer, fordi regionsrådet snart skal vælge, hvilken bank der skal stå for regionens penge de næste fire år.

Regionen har 28 milliarder skattekroner at bruge af og har brug for en kassekredit på omkring to millarder. Det er en af de allerstørste ordrer i dansk økonomi, hvilket betyder, at der kun er seks banker her i landet, der er store nok til at byde ind på opgaven.

Enhedslisten og SF mener heller ikke, at regionen bør samarbejde med Dansk Bank, selvom banken på nuværende tidspunkt ikke er dømt for noget ulovligt.

- Hvidvasksagen vidner om, at der ikke er nok intern og ekstern kontrol, og ud fra det mener jeg ikke, at vi som offentlig institution kan bruge den, siger Else Kayser, der er regionsrådsmedlem for Enhedslisten.

Region Midtjylland skal vælge bank på et møde d. 31. oktober.