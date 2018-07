Politiet uddeler bøder: Flere trodser afbrændingsforbud

Det koster nemt 5000 kroner, hvis politiet tager en i at trodse afbrændingsforbuddet, som lige nu dækker samtlige kommuner.

Alligevel er det sket flere gange i løbet af weekenden.

- Vi har været ude til en del her de sidste par døgn. Det koster oftest 5000 kroner i bøde, men der kan være formildende omstændigheder, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen.

Midt- og Vestjyllands Politi omfatter blandt andet Silkeborg-området.

Vagtechef Henrik Nielsen fortæller, at politiet i weekenden blandt andet måtte besøge en vejfest, der havde tændt grillen og samtidigt også måtte stoppe nogle unge fra at grille i en plantage.

Hvad er et afbrændingsforbud? For at forebygge brand i perioder med tørke kan de enkelte kommuner (normalt brandvæsenet) indføre afbrændingsforbud.



Det bidrager blandt andet til at forebygge naturbrande, som let kan opstå, hvis naturen er tør.

Udlændige ved det ikke

Det er dog ikke kun danskere, der bliver bedt om at slukke for ilden. Vagtchefen fortæller også, at de flere ganske har oplevet turister, der ikke har kendt til forbuddet.

Han forklarer, at politiet tager anmeldelser om brud på afbrændingsforbuddet seriøst.

- Det bliver håndhævet, og vi reagerer selvfølgelig, når vi får henvendelser fra utrygge borgere. Lige meget for godt man sikrer sig med vand og lignende, så skal afbrændingsforbuddet overholdes, slår han fast.