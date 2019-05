Politi advarer mod falske beskeder - klik ikke på linket

Der er falske SMS´er i omløb i Jylland, oplyser Rigspolitiet fredag.

Beskederne indeholder et link, som afsenderen opfordrer modtagerne til at klikke ind på.

Flere politikredse får meldinger om fup-sms'er afsendt fra 1144. Når folk ringer tilbage til nummeret får de politiet, men beskeden er falsk så slet den, hvis du også modtager den. #politidk — Rigspolitiet (@Rigspoliti) May 31, 2019

Beskederne er sendt fra telefonnummeret 1144, og hvis man forsøger at ringe tilbage til afsenderen, kommer man igennem til politiet.

- Vi har fået en god håndfuld af de her henvendelser, og derudover kan der jo godt være et stort mørketal, da det ikke er alle, der vælger at ringe til politiet, siger vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær, og fortsætter:

- Vi har kontaktet alle andre politikredse i Vestdanmark, som også har modtaget lignende henvendelser.

I beskederne nævnes modtagerens navn, og at afsenderen har forsøgt at ringe flere gange uden at få svar. Derefter opfordrer afsenderen til, at man klikker på linket.

Midt- og Vestjyllands Politi kan ikke sige, hvad der præcist sker, hvis man klikker på linket, men politiet opfordrer til, at man lader være.

- Det ligner noget autogenereret indhold, der formentlig forsøger at lokke folk til at gøre et eller andet. Det ser ud til, at det er afsendt fra udlandet, da æ, ø og å er erstattet af spørgsmålstegn, fortæller vagtchefen.