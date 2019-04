Pigen mod drengene: - Jeg er mindst lige så god som dem

- Jeg slipper for hønsegården og alt det pigefnidder, der tit kan opstå. Så det er jo meget dejligt.

Katrine Mosbech Søndergård fra Thorsø er lærling som automatiktekniker og udtaget til DM i Skills. Og hun er ikke i tvivl om, hvorfor det netop er hende, der repræsenterer faget her fra landsdelen.

Læs også DM i Skills: - Piger kan da også banke til og løfte tungt

- Det er da fordi, jeg er den bedste, lyder det selvsikkert fra Katrine Mosbech Søndergård. Hun er den eneste kvindelige deltager i faget.

Det er hendes første gang til Skills, der er danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser.

Robotter og programmering

Som automatiktekniker finder man fejl på maskiner og robotter i større produktioner og programmerer.

- Det handler om luftstyrring, robotteknologi og programmering, siger Katrine Mosbech Søndergård, der er i lære ved Grundfos A/S i bjerringbro.

Hun bliver udlært den 17 juli i år og regner ikke med, at det bliver et problem at finde noget arbejde. Men er godt klar over, at de fleste af hendes kommende kollegaer bliver af modsatte køn.

Læs også DM i Skills: - Det er dyrt at lave om, så det skal sidde lige i skabet første gang

- Det er hovedsageligt mænd, der er inden for det her fag. Men der begynder dog at komme flere og flere kvinder. siger Katrine Mosbech Søndergård

- De finder ud af, at det selvfølgelig også er noget, kvinder de kan. Og når det kommer til arbejdet, oplever hun ikke en forskel på mænd og kvinder.

- De er lige så dygtige, som jeg formentlig er. Vi ligger fagligt helt på samme niveau.

Hvem vinder?

- Det gør jeg da, griner Katrine Mosbech Søndergård, inden hun igen kaster sig over arbejder ved installationen. Konkurrencerne blev afgjort lørdag eftermiddag.