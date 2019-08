Pas på efter affaldsbrande: Forkert sorteret affald kan selvantænde

Det er vigtigt, at man sorterer sit affald efter retningslinjerne i ens kommune.

Ikke nok med, det er godt for miljøet, man minimerer også risikoen for, at affaldet bryder i brand på genbrugspladsen.

Sådan lyder meldingen fra Karsten Søndergaard, der er affaldschef i Silkeborg Kommune.

Foto: Midtjysk Brand & Redning

Store affaldsbunker i lys lue

Opfordringen fra Karsten Søndergaard kommer efter, Midtjysk Brand & Redning de seneste to nætter har været kaldt ud til genbrugspladsen i Tandskov mellem Kjellerup og Silkeborg, fordi der har været udbrudt brand i de store affaldsbunker.

Slukningsarbejdet var afsluttet tirsdag, men natten til onsdag blussede det op igen.

Foto: Midtjysk Brand & Redning

Madaffald kan selvantænde

Den største årsag til, at der udbryder brand på genbrugsstationer, er ifølge Karsten Søndergaard, at affaldet ikke er ordentligt sorteret.

- Hvis man for eksempel blander madaffald med plast eller andet restaffald, så kan man risikere, at det selvantænder. Og starter der først en brand, så er det rigtig mange tons, der går op i røg, siger han.

Onsdag formiddag var branden på genbrugsstationen i Tandskov under kontrol.