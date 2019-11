Pape om containerbrandene: Situationen er uacceptabel, utryg og kaotisk

Den seneste tids mange påsatte brande i området omkring Lupinvej i Silkeborg er nu gået for vidt. Den tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen vil nu have den nuværende justitsminister til at gå ind i sagen.

- Jeg er ikke ude i en kritik af ministeren. Jeg har bare stillet det her spørgsmål til ham: Giver man flere ressourcer i den her særlige situation, og hvis nej så må man jo sætte ind, og hvis ja, så er det bare ikke godt nok, så må man gøre noget mere, siger Søren Pape Poulsen.

Læs også 18 brande på to måneder: Gerningsmænd tændte ild i kælder midt om natten

Søren Pape mener, at passiviteten skyldes, at brandene finder sted i Silkeborg og ikke et sted som eksempelvis Nørreport.

23 brande det er jo helt vanvittigt. Havde det været andre steder i landet, havde der været ramaskrig. Søren Pape Poulsen, formand og politisk leder for Det Konservative Folkeparti

- 23 brande det er jo helt vanvittigt. Havde det været andre steder i landet, havde der været ramaskrig, siger han.

Læs også 15. containerbrand på én måned: - Vi bruger meget tid på det

Derfor er hans budskab til den siddende justitsminister Nick Hækkerup klart.

- Man er nødt til at sætte ekstra mandskab ind nu, siger han til TV MIDTVEST.

Containerbrande i Silkeborg Påsatte containerbrande fra den 28. september: Lupinvej: 19 brande Resedavej: 2 brande Lindeparken: 2 brande Kilde: Midt- og Vestjyllands Politi

Beboerne har fået nok

Hos beboerne i området omkring Lupinvej deler de den konservative formands mistanke.

- Hvis det er i København, så sker der noget med det samme, og politikerne snakker om det med det samme. Men sker det i en anden by, sker der ikke noget, siger Benjamin Howard Grundvad.

Denne lille familie har trukket teltpælene op og flytter væk fra brandene. Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

Benjamin Howard Grundvad og hans kæreste Nanna Lilletvedt Bentzån bor i området med deres lille søn. Men ikke meget længere. De har nemlig taget konsekvensen af de mange brande, og flytter væk fra området.

- Det er rart, der endelig sker noget. Men det er på tide. Folk skal ikke bare have lov til at brænde biler og containere af. Man skal kunne bo her i fred, siger Benjamin Howard Grundvad.

Men det har altså ikke været nok til at få familien til at blive.

For en anden beboer i området, der også har overvejet at flytte væk, er optimismen omkring Papes udmelding dog ikke så stor.

Michelle Bergau er alenemor til sønnen på to, og for hende skaber de mange brande utryghed. Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

- Det er da dejligt, at han vil gøre noget for det, men jeg tvivler lidt på, at det stopper, siger Michelle Bergau.

Justitsminister Nick Hækkerup har ikke ønsket at stille op til interview.