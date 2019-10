Påsatte containerbrande fortsætter i Silkeborg

En borger fra Resedavej alarmerede onsdag aften klokken 21.30 politi og brandvæsen, da der endnu engang var ild i en container i Silkeborg. Denne gang var det på Resedavej 1.

Og det er netop i boligkvarterne på Resedavej og Lupinvej, der den seneste tid har været utallige påsatte brande i affalds-og papirscontainere.

- Jeg troede, vi havde fået ro på det. Vi havde ikke været afsted siden den 19. oktober, fortæller Lasse Magnussen, der var indsatsleder for Midtjysk Brand & Redning i Silkeborg under branden i går aftes.

Han fortæller, at branden hurtigt var slukket, og der kun var materielle skader, da containeren stod under åben himmel.

Midt- og Vestjyllands Politi måtte endnu engang rykke ud til en containerbrand i Silkeborg. Foto: Peter Erfurt

14 brande på en måned

Siden den 28. september har brandvæsenet måtte rykke ud til 14 brande i området ved Lupinvej og Resedavej. Værst var det den 6. og 7. oktober, hvor der var påsatte brande i henholdsvis fem og tre containere. Når der kommer en melding om brand, rykker politiet også ud.

- Det er enormt frustrerende, at det fortsætter, men vi er sikre på, at det er en meget lille gruppe, der udgør de mennesker, der sætter ild på containerne, siger Bent Riber Nielsen, der er leder af efterforskningssektionen hos Silkeborg Politi.

Han fortæller, at vidneudsagn peger på, at det er en lille gruppe unge, der står bag, og at politiet har afhørt flere i sagen, men de har endnu ikke fundet noget, som endegyldigt kan pege på en eller flere konkrete personer.

- Vi arbejder i forskellige retninger, men det er selvfølgelig en teori, at det er de samme, der står bag, men vi kan ikke være 100 procent sikre, før vi finder gerningsmanden, siger Bent Riber Nielsen.

Politiets forebyggelsesafdeling er i dialog med beboerne i området og appellerer folk til at henvende sig til politiet, hvis de ser eller hører noget.