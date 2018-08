På trods af forbud: Mand tændte grill på knastør græsplæne

I weekenden har der været flere overtrædelser af afbrændingsforbuddet, som stadig gælder - også selv om der kommer en byge eller to.

Ifølge TV Midtvest blev afbrændingsforbuddet blandt andet overtrådt nær Silkeborg. I Fårvang tændte en 29-årig mand op i en gasgrill lørdag først på aftenen, og det må man sådan set godt, bare det er på fast underlag.

- Gasgrillen blev tændt på en tør græsplæne, og det er altså ikke det rigtige sted. Så det endte med at blive en dyr aftensmad, siger John Toft, politikommissær hos lokalpolitiet i Silkeborg.

Eksemplet er ikke enestående. Også andre steder i Midt- og Vestjylland har politiet haft bødeblokken fremme.

Blandet andet har Midt- og Vestjyllands Politi kontaktet en mand, der brændte haveaffald af i sin have søndag eftermiddag. Det blev anmeldt til politiet, som tog ud og snakkede med ham.

En 47-årig mand er desuden sigtet, fordi han havde fyldt en metaltønde med tagpap og andet affald og sat ild til det på græsplænen ved sin bolig.

Selv om der er kommet regn flere steder i landet den seneste halvanden uge, er naturen stadig knastør. Der er afbrændingsforbud i alle landets 98 kommuner, og man skal stadig være forsigtig.

- Vandet fordamper eller siver lynhurtigt ned i jorden, så brandrisikoen er stadig høj. Så tjek det lokale afbrændingsforbud og følg et par simple råd, så vi undgår for mange brande fremadrettet, oplyser forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard på Twitter.

Afbrændingsforbuddet gælder, indtil man får andet at vide.

Hvad er et afbrændingsforbud?

For at forebygge brand i perioder med tørke kan de enkelte kommuner (normalt brandvæsenet) indføre afbrændingsforbud.



Det bidrager blandt andet til at forebygge naturbrande, som let kan opstå, hvis naturen er tør.