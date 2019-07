Overvågningsbilleder: Hjælp politiet med at finde tricktyvene

Midt- og Vestjyllands Politi beder nu om hjælp til at finde de tricktyve, der for nylig har været på spil hos guldsmede i Skive og Silkeborg.

Politiet offentliggør overvågningsbilleder af de to tyve i håb om, at nogen kan genkende dem.

Første tyveri gik ud over Guldsmed Hartmann i Skive i mandags klokken 15. To mænd kom ind i butikken, og det lykkedes den ene at aflede ekspedientens opmærksomhed, så den anden kunne stjæle et guldarmbånd til cirka 20.000 kroner.

- Det er meget ubehageligt. Vi vil jo altid gerne tro på folk. Nogle gange har man måske en fornemmelse af, at det ikke er så godt, men alligevel er det ikke altid, man får gjort det rigtige, siger indehaveren af butikken, Henrik Hartmann.

SIGNALEMENT A: mand, 30-35 år, almindelig til spinkel af bygning med kort sort hår. Sort fuldskæg og iført sort jakke og sorte bukser med hul på venstre knæ samt sorte sko. Talte engelsk. B: mand, 25-30 år, almindelig til spinkel af bygning med kort sort hår, tyndt skæg. Iført sort hættetrøje samt lyse stramme jeans. Medbragte solbriller. Politiet opfordrer til, at man bruger disse journalnumre, hvis man ringer ind med oplysninger i sagerne. Det kan ske på telefon 114. 4100-75570-00037-19 (Skive)

4100-75570-00038-19 (Silkeborg)

Det andet tyveri fandt sted tirsdag og gik ud over en guldsmed i Silkeborg. En mand bad om at få vist nogle smykker, men bestemte sig for ikke at købe noget. Senere opdagede personalet, at der manglede to guldkæder til 15.000 kroner.

Politiet mener, at manden, som de kalder mistænkt A, både var på spil i Skive og Silkeborg.

Mistænkt A, som politiet leder efter. Foto: Overvågning

Mistænkt B, som politiet leder efter. Foto: Overvågning