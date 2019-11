Oversvømmet kroejer: - Der sker åbenbart intet

Der er regn på vej i weekenden, og det er rigtig dårligt nyt for de mange borgere, der kæmper mod oversvømmelser ved Gudenåen. En af de mange bekymrede er Dragan Sljivic, der ejer Svostrup Kro øst for Silkeborg.

- Det er mange dage nu, det har set sådan ud. Det er jeg slet ikke imponeret af, og der sker åbenbart intet i øjeblikket, siger Dragan Sljivic.

Siden sidste weekend har kroejeren kæmpet for at holde vandet fra Gudenåen ude af Svostrup Kro.

- Det her, det er jo ikke noget, der er opstået nu. Det er noget, der er opstået for lang, lang tid siden. Man bliver ved med ikke at vedligeholde åen. Det er et problem, siger Dragan Sljivic.

Der kan dog være hjælp på vej til Dragan Sliivic og andre oversvømmede borgere. I hvert fald besøgte Christian Pihl Lorentzen, medlem af Folketinget for Venstre, i dag ejeren af kroen for med egne øjne at se problemet. Han erkender, at der er et behov for at se på lovgivningen.

- På den ene side har vi hensynet til miljøet, som er vigtigt, og på den anden side hensynet til, at vi får vandet ud til havet uden oversvømmelser. Det er som om, at der er sket et skred i lovgivningen. Jeg tror, at der er et behov for at få ansat nogle flere hydrologer på rådhusene i stedet for nogle af biologerne, sådan at vi får en mere balanceret tilgang til hele det her. Jeg vil arbejde for, at vandløbsloven bliver mere klar, siger Christian Pihl Lorentzen.

01:02 VIDEO: Det ekstra våde vejr får Gudenåen til at flyde over. Video: TV MIDTVEST. Foto: Torben Mondrup, TV MIDTVEST Luk video

40 års historie udsat

Han har nu stillet seks spørgsmål til miljøministeren om sagen. Ministeren har meddelt, at hun er klar til drøfte problemerne.

- Det er vigtigt, at vi forhindrer oversvømmelserne, og jeg er meget klar til også at kigge på, om vi regulerer vandløbene og de store vandløbssystemer på den rigtige måde. Jeg lytter også meget gerne til andre partiers holdninger og ideer. Omvendt skal vi selvfølgelig også sikre vores natur og miljø i vores vandløb, så det er jo noget med at finde den rigtige balance, siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Dragen Sljivics familie har haft Svostrup Kro i over 40 år. Han frygter for den historiske bygnings fremtid, hvis ikke der sker noget - snart.

- Åen var jo på størrelse med næsten en stor kanal. Nu er den blevet til en flod. Hvis man ikke gør noget ved det, så bliver det bare større og større og større, siger Dragen Sljivic.

Ministeren har inviteret de syv borgmestre i Gudenå-kommunerne til møde senere i november.

VIDEO: Fredag besøgte et folketingsmedlem fra Venstre en af de borgere, der er hårdt ramt. Miljøministeren lover at se på sagen: