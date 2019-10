Over 500.000 har set Jorn-værker: Østjysk museum har stor succes i Seoul

I et halvt år har Museum Jorn i Silkeborg udlånt 80 værker til en stor Jorn-udstilling i Seoul i Sydkorea. En udstilling som endte med at få en noget større succes end forventet, da hele 557.000 kom forbi.

Det har stor indflydelse på det internationale samarbejde, at vi her på Museum Jorn udlåner værker til andre museer. Jacob Thage, Direktør, Mueum Jorn

- Det viser at sydkoreanerne virkelig har taget Asger Jorns kunst til sig. Det er jo et overvældende stort antal museumsgæster selv for en by som Seoul, udtaler Museum Jorns direktør, Jacob Thage.

Årsagen til at udstillingen har fået så meget opmærksomhed i Sydkorea mener Jacob Thage hænger sammen med Asger Jorns optagethed af Den Kolde Krig.

- Asger Jorn arbejdede meget med konsekvenserne af Den Kolde Krig, som splittelsen mellem Syd- og Nordkorea er udløber af - og den sidste endnu uløste konflikt. Det er en af hovedårsagerne til, at sydkoreanerne har vist så stor interesse for Jorn-udstillingen, forklarer Jacob Thage.

Her ses en del af Jorn-udstillingen i Sydkorea.

Asger Jorn er en af de store danske kunstnere efter Anden Verdenskrig, og derfor vigtig at brede ud i andre dele af verden.

Derfor har Museum Jorn også udlånt værker til en udstilling i Østrig.

- Det har stor indflydelse på det internationale samarbejde, at vi her på Museum Jorn udlåner værker til andre museer. Det betyder at vi også får lov til at låne vigtige kunstværker fra andre store museer i verden, fortæller Jacob Thage.