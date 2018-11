Omringet af grusgrav: Ingen hjælp fra ministeren

Hvis du bor op af en vindmølle, kan du få erstatning, men hvis du bor op af en grusgrav, er der ingenting at hente.

Et ægtepar fra Hjøllund ved Silkeborg er havnet i netop denne grusgravsklemme, hvor de efterhånden står med et værdiløst hus uden kompensation i sigte.

Det får nu flere af landsdelens folketingspolitikere til at reagere.

- Jeg synes, det er ret vildt og nærmest vanvittigt, at den her familie hverken kan få erstatning eller blive eksproprieret, siger Andreas Steenberg, der er folketingsmedlem for de Radikale Venstre.

- Jeg tror, at alle, der ser det her, synes, det er fuldstændig absurd, og derfor skal vi se, om vi i fællesskab kan finde en løsning på det her, siger Thomas Jensen, der er erhvervsordfører for Socialdemokratiet.

Og det er ikke kun i oppositionen, at ægteparrets situation undrer.

- Der er da noget, som tyder på, at de mennesker bliver stavnsbundet og lider nogle tab på grund af den udvinding. Der synes jeg, vi skal kigge på, om vi kan forbedre lovgivningen.

Ekspropriering er ikke muligt

Det er regionerne, der udpeger de områder, hvor der må graves efter råstoffer. I lovgivningen er erstatning dog ikke nævnt med et eneste ord – i modsætning til for eksempel vindmøller.

Og den manglende erstatning i lovgivningen får altså flere partier til at tage sagen op.

- Har man glemt at tænke det her eksempel med, da man lavede lovgivningen? Det tror jeg, så derfor er jeg helt sikker på, at vi også kan finde en løsning på tværs af partierne, siger Signe Munk, der er næstformand i SF.

Ægteparret fra Hjøllund købte huset for 1.7 millioner kroner for 12 år siden og har endnu ikke betalt det af. Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

Ingen hjælp hos Ellemann-Jensen

Foreløbigt må ægteparret fra Hjøllund bare vente på, at grusgraven ikke når hele vejen rundt om deres grund, inden politikerne kommer dem til undsætning.

Hjælpen kommer dog næppe fra Miljø- og Fødevareministeren.

- Det er et af de elementer, som man må tage med, når vi ser på, hvor vi har ressourcer, hvor mange har vi af dem og hvor lang tid har vi tilbage af dem – og hvad gør vi så, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Så ingen penge til hr. og fru Jensen, som bor lige ved siden af en grusgrav?

- Det ser jeg ikke umiddelbart for mig, siger ministeren.

Socialdemokraten Thomas Jensen siger, at han er parat til at søge et flertal uden om regeringen, hvis ministeren afviser en erstatningsordning.