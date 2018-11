Omringet af grusgrav: Ægtepar får ingen kompensation

Ægteparret Uffe Bentzen og Karin Holm har deres egen lille granskov og en idyllisk beliggenhed, men drømmehuset er efterhånden blevet til et mareridt.

De to føler sig magtesløse, efter en grusgrav efterhånden som tiden går bliver til en voldgrav rundt om deres hus.

Det er 12 år siden, ægteparret købte det lille landhus, og her var de helt uvidende om, hvad der ventede dem. Så, for fem år siden, begyndte maskinerne at grave i nabolaget, og det bliver kun værre, som tiden går.

Læs også Naboer kæmper stædigt mod grusgrav

- Det er ikke en overdrivelse. Det er 360 grader rundt om vores bopæl, og vi bor i midten, siger Uffe Bentzen.

- Både på højre og venstre side, bliver der grusgrav. Så langt vi kan se op, siger han, mens han peger op ad landevejen.

Parrets ejendom er det lyserøde felt i midt i det store lilla felt, som alt sammen er udlagt til råstofindvinding. Området er 500 hektar stort.

Ingen kompensation fra Region Midtjylland

Huset ligger i Hjøllund ved Silkeborg, og ægteparret er så godt som stavnsbundet, selvom gravningen fortsat er lidt på afstand. Da de gik til en ejendomsmægler, var beskeden i hvert fald ganske klar.

- I får ikke mig til at sælge det, for det kan ikke sælges. Der er ingen mennesker, der vil bo i midten af en grusgrav, sagde ejendomsmægleren ifølge Uffe Bentzen.

Det er sådan lidt brutalt at sige, at det må vi tåle, ikke? Uffe Bentzen, husejer

Det er Region Midtjylland, der har udpeget råstofområdet og givet entreprenøren lov til at grave – og det må ægteparret altså tåle, fik de at vide.

- Det er sådan lidt brutalt at sige, at det må vi tåle, ikke? Vi er ruineret, og det må vi tåle, siger Karin Holm.

Enhedslisten stiller spørgsmål ved behandlingen

Det er kun staten, som kan ekspropriere, og det har fået Enhedslisten til at sætte spørgsmålstegn ved, om regionen gør nok for at hjælpe mennesker i den her situation.

- Det er en uholdbar situation for de her mennesker, men de er samtidig fuldstændig fastlåst i den. De kan ikke komme væk fra den her ejendom, siger Else Kayser, regionsrådsmedlem, Enhedslisten.

Det er en uholdbar situation for de her mennesker, men de er samtidig fuldstændig fastlåst i den. Else Kayser (Enhl.), regionsrådsmedlem

Men som reglerne er i dag, kan regionen altså ikke yde erstatning, når beboere kommer i klemme ved grusgravning.

Læs også Flyttedag forude: Psykisk syge bekymrede for sammenlægning

- Samtidig så har regionen ansvaret for, at der er de nødvendige råstofmængder til rådighed til det byggeri, der skal foregå af motorvejsbyggeri og alt muligt andet, siger Jørgen Nørby, der er formand for Regional Udvikling i Region Midtjylland, Venstre.

Ægteparret gav selv 1,7 millioner kroner for huset og skylder stadig på det – og nu ser det altså ud til, at det hele er tabt.