Østjysk avis satser på papir: Søndag er en vigtig avisdag

Horsens Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Fredericia Dagblad skal nu også udkomme om søndagen og på alle helligdage.

De tre dagblade er i mange år kommet fra mandag til og med lørdag, men fra den 23. september er de på print hver dag.

Horsens Folkeblads chefredaktør, Lene Vestergaard, er begejstret.

Læs også Chefredaktør om medieforlig: De har opdaget, at lokale medier er vigtige

- Vi er en del af en redaktionel satsning, som er uden sidestykke i mediebranchen de seneste mange år. Målet er at sikre et stærkt fodfæste på en vigtig dag for avislæsning, nemlig søndagen, siger Lene Vestergaard.

Det giver godt 60 ekstra udgaver, når aviserne også udkommer på søndage og helligdage.

- Man skal lede grundigt i den danske mediehistorie for at finde en tilsvarende satsning, og det er vi faktisk lidt stolte af, siger Mogens Gregers Madsen, som er chefredaktør på Vejle Amts Folkeblad.

En samlet satsning

Aviserne er del af en samlet satsning i koncernen Jysk Fynske Medier, som dermed går imod den generelle tendens, hvor en række medier skærer ned på papiret eller helt dropper det.

Senest har Der Nordschleswiger bekendtgjort, at avisen senest i 2021 stopper med at udkomme på papir.

Vi er del af en redaktionel satsning, som er uden sidestykke i mediebranchen de seneste mange år. Lene Vestergaard, chefredaktør, Horsens Folkeblad

At udkomme hver dag kræver selvfølgelig flere arbejdstimer end nu, og det er der taget højde for, lover Mette Salling Eriksen, som er chefredaktør på Fredericia Dagblad.

- Vi glæder os på redaktionen til at levere endnu mere aktuel lokaljournalistik. Samtidig får vi flere journalistiske muskler til redaktionen, siger hun.

Læs også Børneavis i Aarhus skal hjælpe unge i kampen mod fake news