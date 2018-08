Nyt udspil: 332 millioner til nedrivning og opbygning i landsbyerne

Landsbyerne bliver forkælet i regeringens nye finanslovsudspil.

Hele 332 millioner er der sat af til en landsbypulje, der skal gå til både nedrivning og opbygning, og det kan skabe gode vilkår for landsbyerne i hele Østjylland.

- Vi har behov for at vores samfund hænger sammen, at landsbyerne er attraktive, og at folk har lyst til at flytte dertil, forklarer finansminister Kristian Jensen og uddyber, hvad pengene skal gå til.

Ministeren understreger, at det nogle gange er nødvendigt at rive huse ned, for at de ikke ødelægger indtrykket for andre, der eventuelt skal flytte til.

- Når der først er en bygning, der står og forfalder, så spreder det sig hurtigt.

Viljen skal være der

Borgerne kan søge til at få oprettet eksempelvis fælles pladser eller lignende, der kan gøre indtrykket af byen flottere.

Pengene kan gå til landsbyer, der har en udfordring, men som også har viljen og evnen til at gøre noget ved det. Kristian Jensen, finansminister (V).

Men viljen skal være der ved de enkelte landsbyer, understreger ministeren

- Pengene kan gå til landsbyer, der har en udfordring, men som også har viljen og evnen til at gøre noget ved det.

Landsbyer rundt i hele Danmark kan søge penge, fra landsbypuljen, der er afsat over til næste fire år.