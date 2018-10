Nyt spor i søbads-brand: Politiet efterlyser to drenge

Politiet har nu fået et nyt spor at gå efter i forbindelse med branden tidligt om morgenen ved Vestre Søbad i Silkeborg den 18. oktober.

Her fik politiet en anmeldelse om brand klokken 4:42, men et vidne fortæller nu, at vedkommende samme morgen klokken 3:35 så to mænd på knallert, som kan have forbindelse til sagen.

Natten til den 18. oktober åd flammehavet herreomklædning. En bygning som blev brugt til kiosk og toiletter fik også betydelige skader.

Rødlig PGO-agtig knallert

De to drenge kørte på en rødlig PGO-agtig knaller på Søndre Ringvej mod syd i retning mod Frederiksberggade. De menes at være 16-17 år, begge iført hue, mørk jakke og cowboybukser.

- De to drenge, vil vi meget gerne høre fra, siger politikommissær Bent Riber Nielsen fra politiet i Silkeborg.

Ved den voldsomme brand brændte et omklædningsrum ned til grunden. Politiet formoder, at branden er påsat.

Få dage efter blev også Østre Søbad ramt af en brand. I den sag er en 15-årig dreng blevet sigtet.