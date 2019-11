Nye sager om bombetrusler mod skoler

Midt- og Vestjyllands Politi har modtaget endnu en anmeldelse om en bombetrussel mod en skole.

Denne gang drejede det sig om Kornmod Realskole i Silkeborg, der tirsdag aften kontaktede politiet om en trussel, der kom via skolens intranet.

- Indholdet mindede om det, vi har set før, men beskeden var skrevet så ubehjælpsomt, at vi vurderede, at der ikke var tale om en reel trussel. Vi gav skolen det råd at tage det stille og roligt, men vi tager alligevel sagen meget alvorligt, og den indgår nu i vores efterforskning, siger politiinspektør Hans Roost.

Samtidig oplyser Sydøstjyllands Politi onsdag, at de har modtaget en anmeldelse om en trussel mod Juelsminde Skole i Hedensted Kommune.

Kornmod Realskole ligger på Skolegade i Silkeborg Foto: Google Satellit

Elev blev mistænkt

De nye sager kommer efter, at Tingstrup Skole i Thisted mandag blev evakueret efter en bombetrussel, der kom via skolernes nye intranet Aula. Og samme dag blev der også meldt om en bombetrussel mod Klarup Skole i Nordjylland.

Truslen i Silkeborg kom ikke via Aula, men en ældre udgave af skolernes intranet. Hans Roost tør endnu ikke sige, om sagen fra Silkeborg har forbindelse til de andre sager. Det er politiets it-eksperter nu ved at undersøge.

I Thisted blev en 13-årig elev på Tingstrup Skole i første omgang mistænkt for at stå bag bombetruslen, men dagen efter meddelte Midt- og Vestjyllands Politi, at han formentlig er uskyldig.

Truslen mod skolen blev sendt fra en IP-adresse på Fyn, og politiet mener, at nogen har skaffet sig adgang til drengens profil, så det så ud som om, at han havde skrevet beskeden.