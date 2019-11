Ny brand i boligområde: Politiet har øget patruljeringen

Det har ikke holdt brandstifterne tilbage, at en tidligere justitsminister i går kom med en opfordring til, at der nu skal gribes ind over for de mange containerbrande i Silkeborg.

I nat var den gal igen på Resedavej. Dermed har brandvæsenet siden den 28. september rykket ud til den 24. brande i området ved Resedavej og Lupinvej.

Læs også Beboer om overvågning i brand-plaget område: Stemmer ja men er ked af situationen

Klokken 01.47 var der antændt en brand i pap og avispapir mellem nogle containere ved nummer 19, og det brændte kraftigt, da brandfolkene ankom.

- Vi tager brandene alvorligt og har ekstra patruljer til at køre rundt i området, siger Anders Olesen, vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Læs også Beboere chokerede efter bølge af brande: - Grusomt, at de kan finde på det

Han vil derudover ikke komme ind på, hvad de ellers har gjort efterforskningsmæssigt for at sætte en stopper for de påsatte brande.

En belastning og en speciel situation

Natten til søndag var der desuden et forsøg på ildspåsættelse i en anden container ud for Resedavej 63. Denne brand nåede kun at ulme lidt, før et par forbipasserende fik den trampet ud og efterfølgende henvendte sig til politi og brandfolk med oplysningerne om forsøget.

Brandfolkene rykker ud til dem alle, og det er blevet lidt af et samtaleemne.

Læs også 18 brande på to måneder: Gerningsmænd tændte ild i kælder midt om natten

- Det er en speciel situation og en belastning for os. Vi møder mellem seks og otte mand hver gang, og det tager ikke lang tid pr. gang, siger Allan Riisberg, indsatsleder ved Midtjysk Brand og Redning.

Lupinvej, Resedavej og Lindeparken har siden den 28. september været hårdt plaget af brande især i containere.

03:24 Natten til onsdag hærgede tre brande Lupinvej. I den forbindelse besøgte TV2 ØSTJYLLAND området og snakkede med beboere, politi og brandfolk. videoen er fra onsdag den 6. november. Luk video

Den 6. oktober måtte brandvæsenet for eksempel rykke ud fem gange på Lupinvej, og den 7. oktober var de afsted tre gange.

Tidligere justitsminister Søren Pape Poulsen (K) gik lørdag ind i sagen. Han vil nu have den nuværende justitsminister til at gribe ind.

Læs også Jødisk gravplads skændet og 84 gravsten overmalet: - Det er forfærdeligt

- 23 brande det er jo helt vanvittigt. Havde det været andre steder i landet, havde der været ramaskrig, sagde han.

I videoen herunder kan du se mere om Søren Pape Poulsens krav til ministeren og møde nogle af de beboere, der lever i frygt i området.

Beboerne har fået nok

Hos beboerne i området omkring Lupinvej deler de den konservative formands mistanke.

- Hvis det er i København, så sker der noget med det samme, og politikerne snakker om det med det samme. Men sker det i en anden by, sker der ikke noget, sagde Benjamin Howard Grundvad lørdag.

Benjamin Howard Grundvad og hans kæreste Nanna Lilletvedt Bentzån bor i området med deres lille søn. Men ikke meget længere. De har nemlig taget konsekvensen af de mange brande, og flytter væk fra området.

Denne lille familie har trukket teltpælene op og flytter væk fra brandene. Foto: Mogens Lyngsø, TV MIDTVEST

- Det er rart, der endelig sker noget. Men det er på tide. Folk skal ikke bare have lov til at brænde biler og containere af. Man skal kunne bo her i fred, sagde Benjamin Howard Grundvad.

Men det har altså ikke været nok til at få familien til at blive.