Nils Borring vil være borgermester - ikke borgmester

59-årige Nils Borring har mere end tyve års erfaring med kommunalpolitik. I ni år har han været Favrskov Kommunes socialdemokratiske mand i front.

Ved seneste kommunalvalg satte han sig igen i borgmesterstolen i en kommune, der kendetegnet ved en veldreven økonomi, en lav arbejdsløshed og vækst i befolkningstallet.

Man er også vant til at tage hensyn og have respekten for det enkelte menneske, og det sætter jeg også meget i højsædet som borgmester. Nils Borring, borgmester Favrskov

Men inden han nåede dertil, der nåede han at fejre 25 års jubilæum som lærer på Søndervangskolen i Hammel. Skiftet fra lærer til borgmester var ikke altid det nemmeste.

- Man er i kontakt med mange. Det er et lighedspunkt. Men det her med at komme over i et job, hvor der faktisk er nogle, der lytter til og handler på det, man siger. Det skulle jeg vænne mig til, fortæller Nils Borring.

NILS BORRING Født 24. februar 1959

Har været borgmester i Favrskov Kommune, valgt for Socialdemokraterne, siden 2009

Han blev medlem af kommunalbestyrelsen i Hammel Kommune i 1998 og i Favrskov Kommune i 2006. Efter kommunalvalget 2009 indgik han en konstituering med Socialistisk Folkeparti og Konservative, som sikrede ham borgmesterposten.

Er efter valget i 2017 i gang med sin tredje periode som borgmester.

Har lært at tale med alle

Men som lærer lærte han en række færdigheder, han den dag i dag bruger aktivt i rollen som borgmester. For Nils Borring er det menneskelige aspekt afgørende.

- Som lærer møder man jo alle typer af mennesker og børn, så man lærer at tale med alle og lærer at lytte. Man er også vant til at tage hensyn og have respekten for det enkelte menneske, og det sætter jeg også meget i højsædet som borgmester.

Læs også Efter flere års kamp rives byens øjebæ ned: - Er en stor lettelse

For Nils Borring er ønsket, at alle, han møder, skal opleve ham som en nærværende person, der gider at lytte. En svær, men ikke umulig opgave som borgmester, siger han. Derfor er humoren også en trofast følgesvend for Nils Borring.

- Jeg kan godt være dybt seriøs og meget alvorlig, ja faktisk kan jeg en sjælden gang også blive vred. Men ellers synes jeg at det, at der er glimt i øjet og en god kemi, og at man kan bruge humor, det er nogle gange med til at lette tingene og få det igennem, siger Nils Borring.

Tiden er godt givet ud

Han giver derfor meget af sig selv til jobbet som borgmester i Favrskov Kommune, og han ser sig selv som en borgermester.

- Og derfor bruger jeg tid, for eksempel når jeg handler ind, er der nogen, der vil tale med mig, så taler jeg med dem. Er der en dreng fra 4. klasse, der ringer om hjælp til en projektopgave, så må han også godt få svar. Og jeg tror på, at den tid, man bruger dér, den er tjent ind hundrede gange igen. Man får løst mange ting ved at tale med folk. Og et af mine yndlingsslogan er, at jeg er ikke klogere, end det jeg får at vide. Og derfor er min opgave også at tale med mange for at få deres viden, lyder det fra Favrskovs borgmester.