Mistanke om ulveangreb: Kvie ædt på mark ved Randers

Torsdag aften opdagede Bo Christensen og hans søn Jacob Christensen, at et af deres kreaturer var dødt og halvvejs spist.

Dyret gik på en mark ved Råsted, som ligger nordvest for Randers, sammen med fem andre kreaturer.

Bo Christensen er overbevist om, at det er en ulv, der står bag.

- Der er ikke andre dyr, der kan spise så meget så hurtigt. Kvien er død og halvspist på 12 timer. Den vejede 3-400 kilo, siger Bo Christensen.

Sådan fandt Bo Chrstensen og hans søn kvien torsdag aften. Foto: Bo Christensen

Ulven er i området

Bo Christensen har flere gange taget billeder af ulven med hans vildtkamera, så han ved, at ulven holder til i området. Derfor har de også et vogteræsel til at gå sammen med deres får, der går tæt på kreaturerne. Æslet skal skræmme ulvene væk.

- Det er rimelig ubehageligt – både økonomisk, men også forbi min søn nu ikke ved, hvad han skal gøre ved de fem andre dyr. Skal han tage dem ind eller lade dem gå og være ulveføde, spørger Bo Christensen.

Det er hans søn, der ejer dyrene, og de har kontaktet Skov- og Naturstyrelsen, der skal ud og undersøge resterne af kvien torsdag aften for at se, om de kan fastslå, om det er en ulv, der står bag.