Mindegave: Mange har støttet Lars Larsen-indsamling

Lørdag sluttede indsamlingen hos Kræftens Bekæmpelse for at ære Lars Larsen Minde.

I alt er der kommet 666.050 kroner ind. Dertil kommer en række donationer, som er sendt direkte til Kræftens Bekæmpelse.

Læs også Lars Larsens familie takker for støtten ved bisættelse

Det samlede beløb har Lars Larsen Group besluttet at fordoble.

- Vi takker alle, der har bidraget til at ære mindet om Lars Larsen og alle de mange andre, der mindes deres kære gennem donationer til Kræftens Bekæmpelse. Vi takker Lars Larsen Group, familien og bestyrelsesformand Jacob Brunsborg for deres generøsitet, siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

01:05 VIDEO: Blandt gæsterne ved Lars Larsens bisættelse var erhvervsminister Simon Kollerup (S) og bokseren Brian Nielsen. Luk video

Det er familien, der har besluttet, at der skulle samles penge ind i stedet for blomster.

Bevægende med hilsner

På mindesiden skriver de:

- Vi mistede vores elskede mand, far, svigerfar, farfar og morfar til kræften alt for tidligt. Det er vores håb og ønske at alle der ville have givet en blomst eller krans i forbindelse med bisættelsen, i stedet vil betænke Kræftens Bekæmpelse med en mindegave! Vi tror på at det kan gøre en forskel. På forhånd tak og kærlig hilsen Kris, Jacob, Mette, Helle, Jørgen, Christian, Christine, Søren og Line.

Læs også Se liveblog: Familie og venner sagde et sidste farvel til Lars Larsen

Kræftens Bekæmpelse skriver i en pressemeddelelse, at de vil bruge de indsamlede midler til forskning, patientstøtte og forebyggelse af kræft.

- Lars Larsen var nærværende i alle danske hjem som hele Danmarks købmand. Det er bevægende at læse de mange personlige hilsner, som venner, medarbejdere, tidligere elever, forretningsforbindelser og helt almindelige danskere skriver til Lars Larsen og hans familie, siger Jesper Fisker.

Mange valgte alligevel at give en blomst i forbindelse med bisættelsen den 22. august.