Mestertræneren 'Bosse' hædret i Silkeborg IF

Træneren for Silkeborg IF’s mesterhold anno 1994, Bo ”Bosse” Johansson, blev i dag hædret på Jysk Park inden søndagens kamp mod Esbjerg.

I år er det 25 år siden, at Silkeborg IF hev DM-trofæet hjem under kyndig ledelse af netop Bo Johansson – og derfor blev den i dag 77-årige træner hædret med en plads på Stjernepladsen på Jyske Bank Tribunen, hvor kun de største spillere, ledere og trænere fra klubbens historie har plads.

BO JOHANSSON KORT FORTALT: Født 26. november 1942 i Kalmar.



Karriere som spiller i Kalmar og Lindsdal.



Træner fra 1973 til 2010 på både klub- og landsholdsplan.



Træner for Silkeborg IF fra 1992 til 1994. Sluttede i SIF med mesterskabet og rejste derefter til et trænerjob for HJK Helsinki.



Træner for det danske landshold fra 1996 til 2000. Højdepunktet var kvartfinalen mod Brasilien ved VM i 1998.



Sluttede sin karriere som assistent i Åtvidabergs FF i 2010 efter jobs i IFK Göteborg og Molde FK efter sin landsholdstid i Danmark.

Mestertræneren var glad for hæderen, men understregede beskedent, at han kun var en del af en større flok med succes.

Bo Johansson satte et foden i cement, så flisen med trænerens aftryk til evig tid kan minde om hans tid i SIF. Foto: Sebastian Andreasen Rasch, TV MIDTVEST

- Der er så mange andre i Silkeborg, der har æren af den pris. Jeg arbejdede godt sammen med utroligt mange, og det er det, der betyder mest, sagde han.

Med en plads i det fornemme selskab skulle Bo Johansson sætte foden i cement, så flisen med trænerens aftryk til evig tid kan minde om hans tid i SIF.

Bo Johansson er det 11. SIF-koryfæ, der får sit aftryk på Stjernepladsen på Jyske Bank Tribunen på Jysk Park.

SIF-KORYFÆER PÅ STJERNEPLADSEN: Morten Bruun, anfører på mesterholdet fra 1994 og indehaver af kamprekorden i klubben på 424 kampe.



Christian Duus, dedikerede hele sin fodboldkarriere til SIF og spillede 283 kampe for SIF fra 1993 til 2005.



Erik Isager, tidligere hovedformand i mere end 40 år i Silkeborg Idrætsforening.



Orla Madsen, initiativtager til professionel fodbold i SIF og klubleder mmm. fra 1982 til 2002.



Martin Laursen, uddannet i SIF’s talent-system og tidligere landsholdsspiller med 53 landskampe.



Ole Hansen, initiativtager til professionel fodbold i SIF og klubleder mm. op gennem 80’erne og 90’erne.



Viggo Jensen, træner i tre perioder i Silkeborg IF og manden bag oprykningen til den bedste række i 1988.



Henrik “Tømrer” Pedersen, angriber i SIF i 90’erne, derefter professionel i England inden han afsluttede sin karriere i SIF med 118 kampe i perioden 2008-12.



Finn Mølgaard, livslang frivillig leder i Silkeborg Idrætsforening.



Dennis Flinta, 384 kampe for SIF over 15 år og mangeårig anfører og omdrejningspunkt.

