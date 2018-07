To mejetærskere brændte af på én time: Skulderklap til landmændene

Brandvæsnet har mere end almindeligt travlt i tørken, hvor både natur og landbrugsmaskiner antænder så let som ingenting.

Og årets 55. sommerdag blev bestemt heller ikke dagen, hvor Midtjysk Brand & Redning kunne tage den med ro. For ved middagstid måtte beredskabet rykke ud for at slukke hele to mejetærskere indenfor en time, forklarer indsatsleder, Lars Erik Leth.

- Den første mejetærsker brændte af oppe i nærheden af Møldrup. Hele førerhuset var brændt væk, og der gik en lille smule ild i marken ved siden af. Heldigvis var landmanden hurtig til selv at slukke marken, så det kun var 20-30 kvadratmeter, der nåede at brænde af. Men mejetærskeren kommer nok ikke ud at køre igen.

- Den anden mejetærsker-brand udspillede sig ved Bjerringbro. Her viste det sig at være en kortslutning, der havde sat gang i maskinen, men den blev hurtigt slukket igen, siger Lars Erik Leth.

Stort skulderklap til landmændene

Indsatslederen uddeler samtidig enorme roser til landmænd rundt omkring i landsdelen.

Ifølge Lars Erik Leth er de efterhånden er så snarrådige i sommervarmen, at de gør en enorm forskel, når brandene opstår.

De er efterhånden ved at være klar over, at man ikke får mange chancer, hvis der først går ild i maskine eller mark. Lars Erik Leth, Midtjysk Brand & Redning

- De gør virkelig alt, hvad de kan. De har egne slukkere med, og de er virkelig klar. De er efterhånden ved at være klar over, at man ikke får mange chancer, hvis der først går ild i maskine eller mark.

- Så jeg vil give landmændene og deres hjælpere et stort skulderklap. Det er bare i orden, lyder det fra Lars Erik Leth.