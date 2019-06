Mangel på sygeplejersker afskrækker ikke nye studerende

Potentielle studerende får i de her dage et lille indblik i virkeligheden, når de er til åbent hus på blandt andet uddannelsen til sygeplejerske på VIA i Silkeborg.

- Jeg er her for at få afgjort, hvor jeg skal studere, for jeg er ret sikker på, at jeg skal være sygeplejerske, siger Pernille Dahl Schiermer fra Aarhus.

Sådan skal det gerne lyde fra endnu flere i fremtiden.

Både regeringen og Socialdemokratiet går nemlig til valg på, at der skal uddannes flere sygeplejersker. Noget, som uddannelseslederen glæder sig over.

- Jeg tænker, at der mangler hænder ude i klinisk praksis i dag, og det kan vi også se, for alle vores dimittender har et job med det samme, siger Birgitte Hindsgaul.

Studerende oplever travlheden

Travlheden oplever de studerende, som er i praktik også.

- Som studerende synes jeg klart, at man kan mærke, at sygeplejerskerne render stærkt, siger Christina Riis Nørskov-Jensen, der er sygeplejerskestuderende på VIA i Silkeborg.

Men det får hende ikke til at genoverveje sin uddannelse.

- Jeg føler lidt, at jeg som sådan godt vidste, hvad jeg gik ind til. Så det er ikke noget, der som sådan skræmmer mig, siger hun.

Stor interesse

På trods af en travl virkelig er interessen for uddannelsen stor. I Silkeborg får de over 500 ansøgninger hvert år, men de optager kun 90 studerende.

VIA har sammen med regionerne og kommunerne søgt om at få lov til at oprette 120 flere pladser efter sommerferien - 30 af dem her i Silkeborg. Det ser ud til at blive en realitet.

- Det, synes jeg, er rigtig positivt, for det falder jo i god tråd med det, regeringen vil og også i egne interesser både som uddannelsesinstitution, men ikke mindst også i forhold til vores samarbejdspartnere i klinikken, for det er dem, der mangler hænderne i hverdagen der ude, siger Birgitte Hindsgaul.

En travl hverdag skræmmer heller ikke den helt, som alligevel håber, at folketingspartierne gør alvor af deres løfter om at uddanne flere sygeplejersker.

- Der er så mange muligheder inden for den uddannelse, som man netop har mulighed for at sadle om, hvis det skulle blive for belastende eller for hårdt, som man desværre ser lidt for mange steder lige nu, siger Pernille Dahl Schiermer.

Ifølge Dansk Sygeplejeråd kommer vi til at mangle 6000 sygeplejerske på landsplan i 2025, hvis ikke der bliver gjort noget.

Åbent hus-arrangementerne på VIA fandt sted mandag og igen i dag, tirsdag.

Der var mange unge, der gerne ville høre mere om uddannelsen til sygeplejerske i Silkeborg. Foto: Foto: Morten Fyrstenborg, TV MIDTVEST