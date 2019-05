Mangel på hospicepladser: Flere døende får afslag

Det er langt fra alle patienter, der ønsker at dø på et hospice, der får ønsket opfyldt.

Hospicelederforeningen oplyser, at der i Region Midtjylland hvert år er omkring 500 patienter, der får afslag på at komme på hospice, fordi der ikke er plads.

Læs også Erling sørger for god stemning: Marked samler ind til børnehospice

- Det er rigtig svært, hver gang vi skal afvise en familie. Når man er henvist til hospice, er det jo fordi, man har et behov for hjælp og støtte, siger lederen af Hospice Limfjord i Skive, Birte Markfoged, der også er formand for Hospicelederforeningen.

01:11 VIDEO: Erling sørger for god stemning, når Retro- og Antikmarked i Rønde samler ind til børnehospice. Indslaget er fra den 10. marts. Luk video

Tallene viser også, at halvdelen af de patienter, der får en plads, dør under en uge eller endnu tidligere efter, at de er kommet på hospice. Plejepersonalet har altså begrænset tid til at give dem lindring.

- Det er meget kort tid. Vi hører mange patienter og pårørende give udtryk for, at de gerne ville være kommet tidligere, siger Birte Markfoged.

Læs også Vestdanmarks første børnehospice bliver på Djursland

Opbakning fra sundhedsordfører

Der er i alt 63 hospicepladser i Region Midtjylland. Hospicelederforeningen efterlyser flere pladser på landsplan og understreger, at problemet ser ud til at blive mere og mere akut.

- Vi lever længere med flere kroniske sygdomme, så behovet vil kun blive større, siger Birte Markfoged.

Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, giver hospicelederne ret i, at der er behov for flere pladser.

- Vi skal have kigget på kapaciteten i forhold til hospice og udgående palliative (lindrende behandling til patienter med livstruende sygdomme, red.) team. Fra Socialdemokratiets side har vi taget drøftelsen af, hvad vores sundhedsvæsen skal koste i fremtiden, og vi har væsentligt flere penge med, så der bliver tid nok til den omsorg, der er brug for, siger han.