Mand i fodlænke nikkede betjent en skalle

Situationen udviklede sig dramatisk, da en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi fredag ved 23-tiden blev kaldt til husspektakler i Silkeborg.

En 21-årig mand blev så ophidset, at han nikkede en af betjentene en skalle, oplyser politiets vagtchef.

Den 21-årige blev anholdt og sigtet for vold mod tjenestemand - men ikke nok med det.

Det viste sig nemlig, at han var udstyret med en fodlænke, fordi han i forvejen afsoner en dom for vold. Politiet har derfor besluttet at fremstille ham i et grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Ender formentlig i arresthus

Man kan i nogle tilfælde få lov til at afsone en dom i hjemmet i stedet for i et fængsel. Det foregår så med en fodlænke om benet og kræver, at man lever op til en række krav.

Blandt andet skal man være i hjemmet, når man ikke er på arbejde, i skole eller deltager i aktiviteter, som Kriminalforsorgen har bestemt eller godkendt. Man må ikke drikke eller tage ulovlige stoffer i perioden, og Kriminalforsorgen kommer på uanmeldt besøg flere gange om uge.

Hvis dommeren beslutter at varetægtsfængsle den unge mand, ender ham formentlig i et arresthus - uden fodlænke.