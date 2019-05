Man kan ikke snyde Plaffeministeren: Jeg har scoret 23 og ikke 21 mål

- Helt fra barns ben var det det, der drev mig. Jeg er angriber med stort A. Jeg vil score mål, for det er det, der giver mig den største glæde. Jeg har altid haft lysten til at blive bedre til at afslutte og bedre til at sparke med det dårlige ben for ligesom at gøre det til en force også. Det med at score mål har altid været mit drive.

29-årige Ronnie Schwartz er på førstepladsen på topscorerlisten i fodboldens 1. division. Og sammen med sit hold, Silkeborg IF, topper han også tabellen og kan nu på lørdag med en sejr hjemme over Nykøbing FC rykke direkte op i Superligaen. De mange mål fra Ronnie Schwartz er en god forklaring på Silkeborgs succes.

Læs også Silkeborg-træner: Nu er vi favoritter til oprykning

- Topscorer i landets næstbedste fodboldrække med 21 scoringer?

- Jeg er nødt til at rette dig. Det er 23.

Ronnie Schwartz falder ikke i den fælde eller hopper ikke på den prank, som videopodcasten Fodboldfamilien fra TV MIDTVEST udsætter ham for. Plaffeministeren, som Ronnie Schwartz også kaldes, har fuldstændig styr på målregnskabet.

Du bliver nødt til at være egoistisk som angriber, for hvis du spiller bolden til side hele tiden, scorer du jo ikke selv. Ronnie Schwartz

- Jeg har styr på det. Det er helt sikkert én ting, jeg har styr på. Det er jo mål, en angriber går op i, smiler Ronnie Schwartz.

Før sæsonen satte Ronnie Schwartz sig et mål om at nå 20 scoringer i sæsonen. Han sagde det ikke højt, men han vil godt røbe det nu.

- Så ja, jeg er på en måde tilfreds. Det er meget pænt at nå 23. Men de 23 mål er jo kun noget værd, hvis vi også rykker op. Jeg føler, at Silkeborg hører hjemme i Superligaen. Se lige det stadion, vi sidder på. Og vi er allerede nu totalt fokuserede på lørdagens opgave. Jeg vil elske at score det afgørende mål eller flere mål på lørdag, understreger Ronnie Schwartz.

'Plaffeministeren' jubler efter en scoring mod rivalerne fra Viborg. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

Jeg er egoistisk

Han ved godt, at han er kendt vidt og bredt for at skyde på alt, der bevæger sig. Deraf måske tilnavnet Plaffeministeren.

- Der er måske en håndfuld eller flere igennem karrieren, hvor jeg har tænkt, okay, det var måske lige sindssygt nok at skyde på mål i den situation. Men hvis man ikke tør tage chancen, så scorer man heller ikke. Jeg har altid haft en meget stor tro på egne evner.

- Du bliver nødt til at være egoistisk som angriber, for hvis du spiller bolden til side hele tiden, scorer du jo ikke selv. Og jeg føler, at jeg med alderen og qua mine oplevelser i udlandet er stærkere end nogensinde, siger Ronnie Schwartz, der har et år tilbage af sin kontrakt med Silkeborg IF.

Angriberen har vist sig som lidt af et scoop for Silkeborg IF. Tidligere har han optrådt for fire Superligaklubber herhjemme, AaB, Randers, Brøndby og Esbjerg. Så hvordan kunne det gå til, at målslugeren havnede i Silkeborg og 1. division sidste sommer?

- Der var ganske enkelt ikke andre, der syntes, jeg var attraktiv for dem. Silkeborg var seriøse fra begyndelsen, og da jeg havde nogle problemer i Norge, syntes jeg, det kunne være spændende at prøve udfordringen i Silkeborg. Og det har jeg ikke fortrudt. Vi står jo foran en fantastisk finale på lørdag, og det er også det, man spiller fodbold for, fortæller Ronnie Schwartz.

VIDEO: Mød Plaffeminister Ronnie Schwartz i videopodcasten Fodboldfamilien og hør ham fortælle om tiden i udlandet, og hvordan han lige måtte udrede en lidt penibel situation over for kæresten kort efter ankomsten til Silkeborg: