Majbritt har indsamlet 177.000 kroner til indlagte børn

Ventetiden på et sygehus kan være lang, når man som barn er indlagt.

For at gøre noget ved det har Majbritt Mikkelsen fra Sinding ved Silkeborg taget initiativ til at samle penge ind til Legeheltene, som gør hverdagen lidt nemmere for indlagte børn.

02:41 VIDEO: 21-årige Sofie Bjerregaard fra Randers fik som 18-årig kræft i lårbenet, og det betød hospitalsindlæggelser, operation og et smertefuldt ungdomsliv. Nu har hun kæmpet sig over sygdommen, og for nylig kæmpede hun så for andre i samme situation til 'Stafet for livet'. Luk video

Penge til mere leg

Pengene er blandt andet blevet indsamlet gennem projektet Legedysten, hvor lokale erhvervsfolk har dystet om at samle flest penge ind til fordel for Legeheltene i Viborg.

Læs også Så lykkedes det: Længe ventet besøg af kronprinsessen

I alt er der blevet samlet 177.000 kroner og tre nye malerier ind til Legeheltene på Regionshospitalet Viborg. Pengene skal være med til at få mere leg på programmet.

Majbritt Mikkelsen afleverede forleden donationen samme med kunstner Peter Lundberg, der har lavet malerierne til afdelingen.