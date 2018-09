Kvinder til kamp mod madspild: - Det er noget griseri at smide mad ud

I Kjellerup sørger en gruppe frivillige kvinder for at mad, der skulle have været smidt ud, ikke går til spilde.

- Vi skal passe på vores klode og vores miljø. Det er noget griseri at smide mad ud. Simpelthen. Og så gør vi jo noget socialt i, at vi sørger for, at der nogen, som får noget mad, siger Jytte Petersen, der er en af de 25 frivillige i Stop Madspild i Kjellerup.

- Der er mange, der ikke har råd til at købe grøntsager og gode ting, uddyber hun.

Det bliver til rigtig mange kasser med madvarer, som en gruppe frivillige i Kjellerup hver uge redder fra skraldespanden. Foto: Line Morell Holm, TV MIDTVEST

Hver tirsdag og torsdag kører de rundt til mellem seks og otte butikker og samler gamle madvarer sammen, som ikke længere kan sælges i butikkerne, men som stadig kan spises.

Maden sælges videre

I AL-huset i Kjellerup samles de frivillige for at sortere maden, som herefter sættes billigt til salg til kun én krone per vare. Kunderne får et nummer, så alle får mulighed for at få del i overskudsvarerne.

- Det er en stor hjælp for os, og det er meget billigere, lyder det fra en af kunderne, Brivan Saddah fra Kjellerup.

På en handelsdag indbringer de kasserede madvarer mellem to og femhundrede kroner. Men pengene betyder ikke det store for de frivillige og foreningen.

- Nogle har brug for at gøre en forskel i vores samfund, så det sociale er egentlig det helt grundlæggende i det. Det er det, som bliver det vigtigste, når man har været med i et stykke tid, fastslår en af de frivillige i Stop Madspild, Jytte Erfurt.

Initiativet, hvor de frivillige kører rundt og samler mad ind og sælger det billigt, har stået på i et år.