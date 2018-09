Gaderøvere forsøgte at rive kvindes øre af

En 34-årig kvinde blev kl. 21:20 fredag aften passet op af to mænd i Resenbro lidt uden for Silkeborg.

- De forsøger at røve hendes taske, men kvinden gør modstand, og det lykkes derfor ikke for mændene at komme afsted med den.

Det fortæller Carsten Henriksen, der er vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Offer måtte på hospitalet

Mændene var dog langt fra tilfredse med, at kvinden gjorde modstand, forklarer vagtchefen:

- De sparker hende over benet, og så beskadiger de hendes øre. Om øret er blevet revet eller skåret, ved vi faktisk ikke. Men det er selvfølgelig noget af det, vi skal finde ud af nu, lyder det fra Carsten Henriksen.

Kvinden fik hjælp af borger

Mens gerningsmændene stak af fra stedet, kom en borger kvinden til hjælp.

Det var i Resenbro lidt uden for Silkeborg, at to mænd ville røve den 34-årige kvinde. Foto: Google Maps

- De får pakket hendes hoved ind, og så kører den mandlige borger hende til sygehuset i Silkeborg, fortæller Claus Henriksen, der dog ikke har yderligere kendskab til, hvem manden er.

- Men det vil vi rigtig gerne vide! Vi vil jo gerne høre, om han har set, hvad der er sket i situationen, så vi har en større chance for at finde dem, der gjorde det, slutter vagtchefen.

Har du set noget fra episoden ved Rema 1000 i Resenbro? Så kan du kontakte politiet på tlf. 114.