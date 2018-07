Kraftig brand i industribygning: Brandmand fik stød

Midtjysk Brand & Redning har det meste af natten til søndag kæmpet for at slukke en voldsom brand i en industribygning på Alling Møllevej ved Ans nord for Silkeborg

Det fortæller indsatsleder Anders Simonsen fra Brand og Redning MidtVest, der sammen med sine folk blev kaldt ud til branden i den omkring 100 kvadratmeter store bygning klokken 01.45 i nat.

- Da jeg kom derud, kunne jeg hurtigt konstatere, at bygningen ikke var til at redde. Det røg kraftigt ud af alle sprækker, og det brændte kraftigt nede i den ene ende. Så første opgave var at sikre, at de andre bygninger ved siden af ikke antændte. Og det lykkedes vi med. Men bygningen, hvor branden startede, er brændt ned til jorden.

- Politiet fik konstateret, at det formentlig er et pillefyr, som har startet det hele, siger Anders Simonsen.

Måtte slukke udefra – taget styrtede sammen

Slukningsarbejdet fortsatte indtil klokken 07.00 søndag morgen, fordi opgaven viste sig at være af den besværlige slags, lyder det fra indsatslederen.

- Problemet var, at vi ikke kunne trænge ind i bygningen, fordi ståltaget begyndte at styrte sammen. Spærrerne brændte simpelthen ned. Så vi måtte slukke udefra, og derfor tog det os en del tid.

- Vi brugte en meget kraftig højtryksstråle, og den kunne godt tage det meste, men branden var kraftig, så vi måtte arbejde fra flere forskellige sider på samme tid.

Brandmand fik stød

Opgaven blev ikke mindre besværlig af, at der viste sig at være strøm i bygningen. Det fandt én af brandfolkene ud af på den hårde måde, da han pludselig fik stød under slukningen.

- Han har det fint, men han skulle lige ind til tjek. Det er ren rutine.

- Men det betød også, at vi måtte stoppe slukningsarbejdet, indtil energiselskabet havde fået afbrudt strømmen. Nu er der heldigvis styr på det hele derude, siger Anders Simonsen.

Ingen civilpersoner er kommet noget til i forbindelse med branden.