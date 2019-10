Kommuner vil spare på klippekort til ældre

Klippekortsordningen har givet ældre i landets kommuner mulighed for at få ekstra omsorg ved for eksempel et ekstra bad, en gåtur eller en tur ud at se håndbold - men den ordning står nu til at blive sløjfet i flere end 15 af landets kommuner. Det skriver Fagbladet FOA.

En af de kommuner, der vil fjerne ordningen, er Silkeborg Kommune.

- Beboerne mister både det sociale ved at komme på tur og muligheden for at lave noget, de godt kan lide. De ældre borgere bliver låst fast, fordi der ikke bliver tid til at tage dem med ud at se håndbold for eksempel, siger Mette Borrisholt Andersen, der er tillidsrepræsentant ved Virklund Plejecenter.

Læs også Ældre er vilde med unge på plejecentre - nu kommer der flere

Rammer det sociale liv

I Silkeborg Kommune bliver klippekortet sløjfet på plejecentrene. Det vil betyde en besparelse på 3,1 millioner kroner om året.

Den forrige regering satte en pulje på 380 millioner kroner af om året i 2017 og 2018 til ordningen på plejecentrene. Fra 2019 får kommunerne stadig pengene, men kan vælge at bruge dem til andre formål. Og med muligheden for at prioritere anderledes og dermed spare klippekortet til de ældre, rammes især de ældre, der ikke er socialt anlagt.

Læs også Lokale ildsjæle giver ensomme ældre noget at stå op til

- Det er de ældre, som ofte opholder sig for sig selv, og ikke ønsker det store fællesskab i opholdsstuerne, forslaget rammer mest, da de befinder sig bedst ved én til én tid, siger Mette Borrisholt Andersen.

- Relationen mellem borgerne og personalet kommer til at stå stille. Vi udvikler os ikke sammen og får ikke det positive samspil, som er vigtigt for relationsarbejdet, hvis ikke vi har mulighed for at være sammen med beboerne på en anden måde.

Det kan føre til ensomhed, når de ældre ikke længere har klippekortet, de kan bruge til at få hjælp til at komme til selvvalgte sociale aktiviteter.

Skal også afskaffes i Norddjurs kommune

Udover Silkeborg Kommune vil også Norddjurs Kommune sløjfe klippekortsordningen. Her er det i hjemmeplejen, at kommunen vil spare 600.000 kroner ved at afskaffe klippekortet.

Det ærgrer tillidsrepræsentant ved hjemmeplejen i Grenaa Lone Munk.

- Det rammer livskvaliteten og det er drønærgerligt. Jeg oplever, at flere ældre er blevet mere opgivende. Der var mange som så frem til at komme ud og nød det rigtig meget, siger hun til Fagbladet FOA.

Læs også Webdok: Gudrun, Inger-Lis og Johanne døde i brand på plejehjem

Nu er der ikke længere tid til at lave aktiviteter med borgerne efter deres ønske.

- Det handler om helt basale ting, som vi andre tager for givet, at vi kan. Men mange kan jo ikek selv gå en tur. Med klippekortet kunne de få hjælp til det. Nu sidder de bare derhjemme og bliver dårligere - både fysisk og psykisk, lyder det fra Lone Munk.