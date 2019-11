Købmand sagde stop - ansattes rygepauser svarede til fuldtidsstilling

Der findes vel næppe noget folkefærd i Danmark, der har været mere jaget gennem det seneste årti end rygerne.

Landet over ser man, hvordan flere og flere arbejdspladser og offentligt tilgængelige steder bliver klistret til med mærker, der forestiller en sort rygende pind med en stor rød streg henover.

På trods af det har de hos Rema 1000 i Resenbro ved Silkeborg længe holdt fast i, at man som medarbejder har haft lov til at bruge sin arbejdstid i selskab med en cigaret, så længe man valgte at gå udenfor.

Alting har dog en ende, og nu er den så kommet for de pulsende medarbejdere hos Rema 1000, for nu har købmanden forbudt rygning i arbejdstiden.

Nu er jeg jo selv ryger, så det er jo lidt svært nogle gange selv at skulle starte op, men man skal jo gå forrest. Michael Dahl Petersen, Købmand, Rema 1000

Det sker efter, at købmanden blev opmærksom på, hvor meget tid rygepauserne tog fra den reelle arbejdstid.

- Tidsperspektivet med at man går ud og ryger, og inden man faktisk er tilbage i samme arbejdsstilling, så er der faktisk hurtigt gået 15-20 minutter. Hvis man gør det fem gange om dagen, og man har fem andre medarbejdere, der også ryger, så bliver det faktisk til en fuldtidsstilling, fortæller Michael Dahl Petersen, der er købmand hos Rema 1000 i Resenbro.

"Jeg troede faktisk, at det ville være sværere"

Den 29. maj 2007 blev Rygeloven vedtaget i Folketinget.

Det er en lov, som blandt andet har gjort rygning forbudt på skoler, uddannelsessteder og offentlige institutioner.

Siden da har flere både private og offentlige virksomheder taget skridtet videre og indført røgfri arbejdstid.

Fra september i år kom det så også til Rema 1000 i Resenbro.

Nu skal medarbejderne bruge deres egne selvbetalte pauser på at ryge, og så skal det foregå væk fra arbejdspladsens matrikel i civilt tøj.

- Nu er jeg jo selv ryger, så det er jo lidt svært nogle gange selv at skulle starte op, men man skal jo gå forrest. Jeg troede faktisk, at det ville være sværere, end det har været, fortæller Michael Dahl Petersen.

Lad cigaretterne ligge og få gratis morgenmad

Købmanden fortæller, at der ikke er nogen sanktioner, hvis medarbejderne bryder rygeforbuddet. Til gengæld forsøger han at motivere medarbejderne ved at servere gratis morgenmad hver dag på arbejdspladsen.

- Jeg synes, det er pissefedt. Vi bruger meget mere tid på vores butik i stedet for at stå ude bagved og knevre. Jeg er gået fra at ryge cirka 10 cigaretter om dagen til at ryge hver tredje dag, fortæller souschef Patrick Rahbek.

- Man vænner sig hurtigt til det, og nu ryger jeg heller ikke så meget, som jeg gjorde, fortæller Christophpher Tinggaard Jensen, der praktikant hos Rema 1000.

"Før følte jeg mig overset"

Når man som ryger forlader sin post for at gå til rygepause, så efterlader man jo i sagens natur et hul, som skal udfyldes. I Rema 1000 følte salgsassistent Kristina Sørensen, at det blev hendes job som ikke-ryger at stå for det.

- Jeg synes, det har været rigtig fantastisk, at der blevet røgfri arbejdsplads. Før følte jeg mig meget overset, når man skulle finde alle kollegaerne stå og ryge ude på rampen, og jeg rendte rundt og knoklede herinde, fortæller Kristina Sørensen.

Det er nu cirka tre måneder siden, at købmanden indførte røgfri arbejdstid. Han fortæller, at resultatet har været positivt.

- Det er jo fantastisk. Butikken står rigtig skarpt, og personalet har mere motivation. Førhen var det måske lettere at når man gik ud og røg, så kunne man lige finde sin telefon frem og tjekke Facebook. Nu sidder vi og snakker privat, fortæller købmand Michael Dahl Petersen.