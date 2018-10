Kjellerup IF fyrer cheftræner efter fire måneder

Bestyrelsen og den sportslige ledelse i 2. divisionsklubben Kjellerup IF stopper samarbejdet med Steven Lustü med øjeblikkelig virkning. Assistenttræner Frank Hansen og sportschef Brian Pedersen står i spidsen for holdet resten af året.

Det oplyser klubben lørdag.

Den tidligere fodboldspiller, der blandt andet har spillet for Silkeborg IF og nåede at spille ni landskampe for Danmark under Morten Olsen, blev ansat tilbage i maj og havde første arbejdsdag i Kjellerup IF den 1. juli.

Forleden var Frank Hansen med i Skipperligaens nye podcastserie 'Pensionister', hvor den tidligere Silkeborg IF-spiller blandt andet fortælller om tilværelsen som assisttræner i Kjellerup IF og den dårlige sæsonstart i klubben. Det kan du høre herunder.

Men efter en sæsonstart der har budt på nul sejre i 13 kampe er det altså allerede slut for cheftræneren.

- Vi er i bestyrelsen og den sportslige ledelse velvidende om, at situationen i den nye sæson med rigtig mange nye spillere har været en vanskelig opgave for det nye trænerteam, siger sportschef Brian Pedersen ifølge en pressemeddelelse.

- Igennem efteråret har der været svigtende resultater uden den ønskede udvikling, og derfor har ledelsen mistet tiltroen til, at Steven Lustü er den rigtige til at føre projektet i Kjellerup IF videre, lyder det.

Assistenttræner Frank Hansen og sportschef Brian Pedersen vil stå i spidsen for holdet i den resterende del af efterårssæsonen.

Kjellerup IF ligger på sidstepladsen i 2. divisions pulje 1 med blot fire point.

