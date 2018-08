Kissmeyer afløser Esben Lunde i Folketinget - fortsætter i regionsrådet

Venstres leder af den blå blok i regionsrådet i Region Midtjylland bliver afløser i Folketinget for tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Han bliver siddende i regionsrådet, da han mener, de to poster kan kombineres, selvom han får travlt.

- Det er jo selvfølgelig lidt specielt, for jeg har jo sagt ja til at afløse Esben Lunde i Folketinget. Og det er jo en mulighed for også at få den del af demokratiet ind på lystavlen, om man så må sige. Så på den måde er det da en lidt speciel dag, siger Carsten Kissmeyer.

Han overtager pladsen for Esben Lunde Larsen, der tidligere på året ikke bare forlod sin ministerpost, men helt forlader dansk politik, og nu skal arbejde i amerikansk tænketank i Washington D.C.

'Ikke vikaren fra helvede'

Carsten Kissmeyer forsøgte ved det seneste folketingsvalg at komme i Folketinget, men blev ikke valgt ind. Nu får den garvede politiker, der har 16 år som borgmester på CV'et fra Ikast og senere Ikast-Brande Kommune alligevel chancen for at prøve kræfter med folkestyret på Christiansborg.

- Jeg bliver ikke vikaren fra helvede, som en eller anden SF'er var for nogle år siden. Jeg har tænkt mig at være konstruktiv også i den sammenhæng og arbejde politisk og løsningsorienteret, som jeg plejer, siger Carsten Kissmeyer.

Gruppemøde i Aarhus

Nyheden falder sammen med, at Venstre fredag holder sommergruppemøde for folketingsgruppen på Hotel Marselis i Aarhus.

På sin vej ind til sit første gruppemøde, møder Carsten Kissmeyer her partikollega og minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs. Foto: Richard Gaarn Svendsen TV MIDTVES

Carsten Kissmeyer glæder sig til at være med på sit første gruppemøde med resten af kollegaerne.

- Man får nok ikke en fornemmelse af, hvornår der kommer et valg, for jeg er selvfølgelig spændt på, hvor længe jeg skal være i folketinget. Reelt kan det jo være ganske få dage. Det kan også være syv måneder, siger Karsten Kissmeyer

Travl periode venter

Carsten Kissmeyer leder i øjeblikket den blå blok i regionsrådet i Region Midtjylland. Han bliver siddende i regionsrådet. Han mener, at de to poster kan kombineres, uden at det går udover nogen af dem.

- Der er ingen tvivl om, at jeg får travlt i den periode. Men når det så er sagt, så er det sådan, at regionspolitik på det niveau, jeg nu er havnet på, der bruger jeg jo ikke hele tiden på det. Jeg bruger noget der ligner tre dage om ugen på det regionale. Og så sidder jeg jo faktisk i Danske Regioners bestyrelse, og det arbejde foregår også i København, siger Carsten Kissmeyer.