Kent Nielsen bringer nye tider i Silkeborg – spillerne tager godt imod

Når Silkeborg IF løber på banen på Brøndby Stadion den 14. juli i den første kamp i Superligaen siden oprykningen bliver det med en ny cheftræner i spidsen.

Kent Nielsen har overtaget tøjlerne, og det er blevet modtaget godt i spillertruppen.

- Når han snakker, så tror man på det, han siger. Han har allerede en autoritet fra start af. Det synes jeg er fedt, siger Mads Emil Madsen til Silkeborgs hjemmeside.

Den eneste udlænding i truppen, Shkodran Maholli, beskriver den nye cheftræner således.

- Han er hård. Det har været fire gode dage med hård træning. Jeg synes, at han er en god træner. Når han er seriøs, så er han seriøs, og når det er tid til at lave lidt sjov, så er han også med på den.

Fokus et sted, hvor der kan forbedres

I 1. division var Silkeborg kendt for at være et hold, der kom fremad. Men holdet var også kendt for at lukke en del mål ind. 41 blev det til i sæsonens 33 1. divisions-kampe.

Men den tendens kan være slut. For defensiven er et af de steder, hvor Kent Nielsen har fokuseret i de første dage som Silkeborg-træner.

- Der kommer noget mere fokus på den defensive del også. Der kan vi forbedre os en del. Og der snakker jeg ikke bare os forsvarsspillere, men også som hold. Det har han allerede sagt, og vi har allerede haft de første træningsøvelser i forhold til det, siger forsvarskrumtappen Simon Jakobsen.

Kent Nielsen er ikke en urutineret mand i dansk fodbold.

Som cheftræner har han stået i spidsen for Horsens, Brøndby, AaB, OB og altså nu Silkeborg.

