Kent er nødt til at tænke kreativt: Sådan overlever den lille købmand

Kent Sørensen er købmand i Kjellerup og en iderig en af slagsen. 20 procent af hans omsætning er i dag indkøb han selv kommer i kurven og efterfølgende leverer til kunderne på deres egen bopæl.

- Jeg kan bare se, at der er mange andre butikker, der ikke tilbyder den her mulighed. Så jeg giver den gerne gas med indkøbsvognen for så at bringe varerne ud. Der går sjældent en dag, uden vi har omsætning på den måde, fortæller Kent Sørensen fra Byens Købmand i Kjellerup.

I et lille lokale i forlængelse af købmanden har han indrettet en spillehal. En hal der passer sig selv, mens han kan passe butikken. Igen en måde at tænke i nye baner for at opretholde en omsætning, der gør det rentabelt at drive butikken.

Et hit hos pensionister

Det er især pensionister, der med tilskud fra kommunen kan få bragt deres dagligvarer ud af Kent Sørensen.

Tove Laursen er en af de faste kunder.

- Det er dejligt, fordi jeg ikke selv kan gå derhen og tilbage igen, lyder det fra Tove Laursen, der hver uge har Kent Sørensen på besøg med varer.

Kent Sørensen er den eneste selvstændige købmand, der er tilbage i Kjellerup.