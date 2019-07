Kattekilling smidt ud af vindue på bil: - Det er fuldstændig mangel på medfølelse

En kattekilling blev på brutal vis dumpet ud af et bilvindue, da ejerne tilsyneladende ikke længere ønskede at have den.

Episoden udspillede sig 10 kilometer nord for Randers, fortæller dyrlæge Lise Svejgaard, der har modtaget og behandlet den forslåede kat.

- Det var en kvinde, som havde kørt bag en bil og set dem smide noget ud ad vinduet. Først kunne hun ikke se, hvad det var, men så opdagede hun, det var en kattekilling.

- Det er fuldstændig mangel på empati og medfølelse. Hvordan kan man gøre det? Det er jo en tam killing, som har været i menneskehænder. Den var helt forslået og meget, meget tynd. Hvis ikke vi havde fået den ind, havde den helt sikkert ikke overlevet, siger Lise Svejgaard.

Killingen blev via Dyrenes Beskyttelses akutlinje 1812 bragt til Viborg.

Kattekillingen, der efter den hårdhændede behandling har fået navnet ’Lucky’, har modtaget den nødvendige hjælp og er i god behold.

Vælter ind med katte

Dyrlægen fortæller, at det lige nu vælter ind med katte, især killinger, hos internatet i Viborg.

Internatet havde regnet med at skulle modtage 250 katte i år, men alene i løbet af de seneste tre måneder er der kommet 225 ind, siger Lise Svejgaard.

- Lige nu får vi 10 ind om dagen. Alene i dag har jeg fået ni nye killinger, som alle skal have et hjem. De bliver efterladt i papkasser og forladt.

- Jeg har aldrig set så mange, siden jeg blev dyrlæge i 2004. Det bliver mere og mere hjerteløst, lyder det.

Overvejer du at få kat? Så tag forbi et internat

Tilbage står dyrlæge Lise Svejgaard tilbage med en opfordring til alle, der enten har en kat eller overvejer at få en.

- Tag ansvar. Og eventuelt få dem steriliseret, hvis det bliver for uoverskueligt med en masse killinger.

- Hvis du har overvejet at anskaffe dig en kat, så tag forbi et internat. Der er i den grad brug for hjælpen lige nu, siger Lise Svejgaard.

