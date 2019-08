Johannes' have er oversvømmet, men kommuner er uenige om løsning

De seneste dages skybrud forværrer oversvømmelser langs Gudenåen, og dele af villahaver står igen under vand.

En af dem, der kender problemet alt for godt er Johannes Ditlefsen, der lige nu skal have gummistøvler på for at gå i haven.

- Som det står lige nu, er det 1,10 meter over normalen af sommervand, men vandet kan ikke komme ud, for vi har ingen flow i vandet længere, siger Johannes Ditlefsen fra Bjerringbro ved Silkeborg.

Kommuner uenige om hjælp

Han ville gerne have kommunen til at skære grøde i åen oftere. I dag bliver der skåret grøde i åen én gang om året for at forhindre oversvømmelser. Men Viborg Kommune vil gerne øge antallet af grødeskæringer til to, men det vil Silkeborg, Favrskov og Randers Kommuner - som Gudenåen også løber igennem - ikke være med til. Derfor har de fire kommuner nu bedt miljøminister Lea Wermelin (S) om at tage stilling til sagen.

- Vi vil gerne finde de holdbare løsninger, og det at skære grøde er en lappeløsning, som vi ser det, og derfor prøver vi at se, om vi kan finde nogle andre løsninger, siger Claus Løwe Klostergård fra Alternativet, der er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Silkeborg Kommune.

Kommunerne skal være enige om grødeskæringen, hvis det skal hjælpe.

- Det nytter jo ingenting, at vi kun gør det her i Viborg Kommune. Det vil ikke hjælpe borgerne i Bjerringbro, at vi går ud og laver en grødeskæring, hvis de øvrige kommuner ikke gør det tilsvarende, siger den konservative Stine Damborg Hust, der er formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune.

Forsøger at redde haven med jord

For to år siden kørte Johannes Ditlefsen og hans nabo 1.200 kubikmeter jord ind på deres grunde, for at forsøge at forhindre oversvømmelser. Men vandet fra Gudenåen trænger sig alligevel på.

- Jeg har oplevet, at det stod bare tre centimeter fra mit stuegulv, siger Johannes Ditlefsen.