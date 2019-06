Ingers kænguruer er blevet stjålet: - Jeg er helt ved siden af mig selv

Søndag udviklede sig til lidt af et mareridt for Inger Bach, der har Dyrebakken syd for Bjerringbro ved Silkeborg.

Jeg er helt ved siden af mig selv og ked af det. Inger Bach

Hun regnede med, at hendes to voksne kænguruer, hr. og fru Bennett, var i deres aflåste skur, som de plejede, men pludselig fandt hun ud af, at de var væk.

- Vi har ingen anelse om, hvem der har taget dem. Jeg er helt ved siden af mig selv og ked af det, lyder det.

Læs også Håndboldpiger vasker biler: Vil bekæmpe uhumske træningsforhold

- De her kænguruer betyder alt for mig og min mand. De er mere eller mindre familiemedlemmer, siger Inger Bach.

Tror tyveknægte har været på spil

Det er ikke første gang, Inger Bach mister kænguruer. Det samme skete sidste år, hvor to kænguruer blev stjålet.

Derfor regner hun med, at det igen kan være ubudne gæster, der har været på spil.

Læs også Ingen læger til stede under festival

- Vi har meldt det til politiet, men sidste gang hørte vi aldrig mere, så jeg tvivler på, vi får dem igen, siger Inger Bach.

- Folk må meget gerne holde øje. Vi vil gerne have hr. og fru Bennett tilbage.

Fik ikke fat i kænguruunger

Inger Bach har stadig to unge kænguruer, Hopla, der er lidt over et år gammel, og den hvide og sjældne unge Hophans, som nu er uden sine forældre.

De befandt sig i stuehuset, da de formodede indbrudstyve slog til.

Dyrebakken har mange andre dyr, blandt andet ænder, geder, påfugle, høns og alpacaer, som ses på billedet her. Foto: Dyrebakken

- Dem turde vi ikke lade blive ude. Og den lille er vi ved at flaske op, forklarer Inger Bach.

Hun fortæller også, at indbruddet gør hende og hendes mand utrygge.

Læs også Tilskuere fanget i trafikkaos efter koncert

- Nu hvor det er sket flere gange, så må jeg sige ja, det er vi, lyder det.

Dyrebakken er et sted, hvor interesserede kan komme og se dyr på et bondegårdsbesøg. Blandt de mest populære dyr er gårdens kænguruer, som har været et trækplaster siden 1986.

Læs også Kænguru fanget igen efter længere jagt: Var hoppet over hegn