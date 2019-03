Uffe og Karin er omringet af grusgrav - men der er ingen hjælp fra ministeren

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 626 (MOF alm. del) stillet 1. marts efter

ønske fra Andreas Steenberg (RV).



Spørgsmål nr. 626



”Hvad er ministerens holdning til den sag, som er beskrevet i artiklen ”Ægtepar omringet af grusgrav:

Lovænding kan være på vej” bragt på tvmindtvest.dk den 26. februar 2019

(https://www.tvmidtvest.dk/artikel/lovaendring-kan-vaere-paa-vej)”

Svar



Jeg er bekendt med de udfordringer, man kan opleve, når man bliver nabo til en grusgrav eller har

udsigt til at blive det.



Miljøbeskyttelseslovgivningen har blandt andet til formål at sikre, at virksomhedsaktiviteter mv. ikke

medfører uacceptable gener for naboer. Reglerne for indvinding af råstoffer flugter med dette formål.

Af råstofloven fremgår det, at der kræves en tilladelse fra regionen, hvis man vil lave erhvervsmæssig

råstofindvinding. Der henvises i den sammenhæng til besvarelse af MOF alm. del 625.

Jeg kan godt forstå, at det kan være udfordrende at være nabo til en grusgrav eller for den sags skyld til

andre typer af erhvervsaktiviteter, der genererer støj og støv med videre. I det lys er det positivt, at

regionerne og råstofbranchen arbejder med at få naboskabet til at glide lettere, og at de fx har

udarbejdet et kodeks for godt naboskab.

Af den artikel, der henvises til i spørgsmålet, fremgår det, at man ønsker sig en ordning tilsvarende

den, der er for vindmøller. Det fremgår specifikt af lovbemærkningerne til lov om fremme af

vedvarende energi, at der er tale om en helt særlig ordning for vindmøller, som ikke er påtænkt at

skulle gælde for andre samfundsområder.

Princippet i miljølovgivningen er, at der normalt ikke er erstatningsansvar på grund af de

miljømæssige påvirkninger fra en virksomhed, når den overholder de vilkår, der er fastsat i den

tilladelse, myndighederne har givet. Men det kan udløse erstatning, hvis det vurderes ved en domstol,

at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Jeg synes som udgangspunkt, at det er et fornuftigt

princip. Fokus bør først og fremmest være på, at vi får nedbraget de gener, der er knyttet til

samfundsmæssige nødvendige aktiviteter mest muligt.