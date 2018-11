Indsat forsøgte at sætte ild til sin celle i Silkeborg

En 22-årig mand forsøgte onsdag aften at sætte ild til sin celle i arresten i Silkeborg.

Personalet opdagede lidt før kl. 22, at den varetægtsfængslede mand havde lavet et bål i sin celle.

Fængselsbetjente kom hurtigt derind og fik slukket branden.

Flyttet til andet arresthus

Der var ikke sket den store skade. Hverken på cellen eller den indsatte.

Manden er nu flyttet til et andet arresthus, og så er han sigtet for at forsøge at sætte ild til cellen.

Politiet skal torsdag undersøge, hvordan den 22-årige formåede at lave et bål.

Satte ild til madras

Det er ikke første gang, at en indsat har tændt il i Silkeborg Arrest.

Tilbage i januar fik en indsat sat gang i både personale, brandvæsen og politi. Han havde sat ild til en madras i sin celle.

Også her blev den indsatte sigtet for at påsætte branden og flyttet til en anden arrest.